Tổng Bí thư Tô Lâm: Không áp đặt những chuẩn mực cũ cho nền giáo dục hiện đại

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục (Ngày Nay) - Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.

Bất thường hóa đơn tiền điện (Ngày Nay) - Những ngày qua, trên mạng xã hội hay những quán cà phê vỉa hè, người dân đã thể hiện bức xúc về cách tính tiền điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Điều này chỉ bộc lộ và trở thành tâm điểm, thậm chí nhiều người không còn hoài nghi về cách điều hành của EVN như hiện nay.

Vụ nữ công nhân bị tai nạn lao động: Doanh nghiệp chấp nhận giải quyết tất cả chế độ (Ngày Nay) - Ngày 05/9/2025, tại văn phòng làm việc của Công ty TNHH Phương Nguyên (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai), Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Phương Nguyên, Công đoàn cơ sở và người lao động về việc giải quyết chế độ, chính sách do tai nạn lao động.

Tổng Bí thư: Phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phải là chiến lược lâu dài (Ngày Nay) - Tổng Bí thư nhấn mạnh cần phải xác định phát triển năng lượng nguyên tử là mục tiêu chiến lược lâu dài, có tầm quan trọng, cốt yếu trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Đằng sau quyết định nối lại các chuyến bay thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc (Ngày Nay) - Theo các chuyên gia, việc Ấn Độ và Trung Quốc quyết định nối lại các chuyến bay thẳng không chỉ nhằm mục tiêu kinh tế mà còn chịu ảnh hưởng nhất định từ yếu tố địa chính trị.

Phát hiện nguồn gốc những ngôi sao lao với tốc độ siêu thanh trong Dải Ngân Hà (Ngày Nay) - Viện Công nghệ Technion (Israel) vừa công bố phát hiện nguồn gốc của một số ngôi sao có tốc độ nhanh nhất từng được quan sát – những sao lùn trắng có tốc độ siêu thanh, thậm chí có một số nằm ngay trong chính Dải Ngân Hà của chúng ta.

Thủ tướng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 8 lãnh đạo các bộ, cơ quan (Ngày Nay) - Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điểm lại trình độ, năng lực, quá trình công tác, những đóng góp của 8 đồng chí được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm dịp này.

Đề nghị truy tố Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên về tội Lừa dối khách hàng (Ngày Nay) - Cơ quan Công an vừa kết luận điều tra vụ “Lừa dối khách hàng” tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Thùy Tiên cùng 3 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội bán thực phẩm giả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng.

Việt Nam góp mặt trong mạng lưới đào tạo đại học châu Á-Thái Bình Dương (Ngày Nay) - Thông qua sáng kiến Khoa Nga-châu Á tại Đại học Liên bang Viễn Đông, sinh viên Việt Nam có thêm cơ hội học tập liên kết, nghiên cứu và nhận bằng kép với các trường đại học hàng đầu trong khu vực.