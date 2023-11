TP.HCM: Thông tin người lạ tiếp cận học sinh trước cổng trường là sai sự thật

(Ngày Nay) - Liên quan thông tin Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) có văn bản phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh, phòng tránh kẻ gian xâm hại, bắt cóc trước cổng trường, sáng 25/11, UBND Quận 12 đã có thông tin chính thức cập nhật kết quả xác minh sự việc này.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, UBND Quận 12 đã chỉ đạo Công an quận phối hợp các đơn vị tổ chức trích xuất camera và xác minh làm rõ vụ việc. Qua đó, xác định được người phụ nữ đã cho tiền học sinh trong vụ việc trên là chị V.T.K.L - một phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Giáp.

Cụ thể, qua xác minh, diễn biến vụ việc như sau: vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng 15/11/2023, chị V.T.K.L đưa con đi học (lớp 5 trường Tiểu học Hà Huy Giáp). Khi đến cổng trường, thấy em N.L.T.T - học sinh lớp 5 đang đứng mượn tiền bạn trước cổng trường nhưng bạn không có, nên chị V.T.K.L đã lấy 20.000 đồng trong túi ra cho học sinh này, sau đó đi về nhà.

Cùng lúc đó có một phụ huynh khác thấy sự việc nên có báo cho bảo vệ trường. Nhận được thông tin từ bảo vệ, giáo viên chủ nhiệm đã hỏi em N.L.T.T về tờ tiền mà người phụ nữ lạ đã đưa cho em. Em N.L.T.T đưa tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng để trên bàn của giáo viên. Dùng tay kiểm tra không phát hiện gì, giáo viên đã khử khuẩn tờ tiền bằng cồn.

Lúc này giáo viên có cảm giác hơi choáng (không rõ nguyên nhân); đồng thời, hỏi em N.L.T.T từ lúc cầm tờ tiền này có bị gì không thì em trả lời sức khỏe vẫn bình thường nên cô đã đem tờ tiền trên bỏ vào thùng rác. Khoảng 20 phút sau, sức khỏe giáo viên bình thường và tiếp tục giảng dạy cho đến nay.

“Qua kết quả xác minh nêu trên, UBND Quận 12 khẳng định không có việc người lạ dàn cảnh tiếp cận, cho tiền với ý đồ bắt cóc học sinh trước cổng Trường Tiểu học Hà Huy Giáp vào sáng 15/11/2023. UBND Quận 12 cũng chỉ đạo ngành Giáo dục quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh” - UBND Quận 12 nhận định.

Trước đó, ngày 22/11, Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) đã ban hành văn bản về công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh, phòng tránh kẻ gian xâm hại, bắt cóc trước cổng trường. Cùng với thông tin cảnh báo, Trường cũng đưa ra các biện pháp phối hợp để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Cụ thể, Trường đề nghị phụ huynh tuân thủ thời gian đưa đón con theo quy định, dặn dò các con vị trí chờ ba mẹ đón trong sân trường, không được đi theo, không nhận đồ từ người lạ; thông tin tới giáo viên chủ nhiệm nếu nhờ người khác đón. Giáo viên chủ nhiệm thực hiện điểm danh đầu giờ, nếu học sinh vắng mặt không lý do phải liên hệ phụ huynh để nắm thông tin; cho học sinh xếp hàng trật tự trước khi ra về, quan sát kịp thời phát hiện các vấn đề bất thường.../.