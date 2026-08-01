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Sun Group ra mắt Sun PhuQuoc Ground Services, bổ sung thành viên mới cho hệ sinh thái hàng không

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(Ngày Nay) - Sun Group đã chính thức đưa Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Sân bay Phú Quốc (Sun PhuQuoc Ground Services - SGP) vào hoạt động, sau khi được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép số 72.SGP/GPKĐV-CHK về kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không.
SGP ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác của Cảng HKQT Phú Quốc
SGP ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác của Cảng HKQT Phú Quốc

Sự kiện đánh dấu bước mở rộng chiến lược của Tập đoàn sang lĩnh vực dịch vụ mặt đất, đồng thời bổ sung một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái hàng không, góp phần nâng cao năng lực phục vụ và khả năng kết nối của Phú Quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Kiến tạo hệ sinh thái hàng không đồng bộ

Với Sun Group, hàng không không chỉ là một lĩnh vực kinh doanh mà còn là hạ tầng kết nối, tạo động lực cho sự phát triển của du lịch, thương mại và kinh tế địa phương. Theo đó, Tập đoàn phát triển hệ sinh thái hàng không đồng bộ, bao gồm các lĩnh vực từ vận tải hàng không, dịch vụ mặt đất, kỹ thuật tàu bay, suất ăn hàng không, logistics đến đào tạo nguồn nhân lực, trên cùng một nền tảng quản trị, tiêu chuẩn chất lượng và định hướng phát triển dài hạn. Sun PhuQuoc Ground Services là mảnh ghép mới nhất trong chiến lược này.

Sự ra đời của SGP nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng tăng của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc trong giai đoạn phát triển mới. Dự kiến trong năm 2026, sân bay sẽ phục vụ khoảng 9 triệu lượt khách, đồng thời chuẩn bị đưa vào khai thác Nhà ga T2 với công suất khoảng 24 triệu lượt khách mỗi năm và tiến tới phục vụ khoảng 50 triệu lượt khách trong tương lai. Điều này đặt ra yêu cầu phải đầu tư đồng bộ năng lực phục vụ mặt đất, đáp ứng quy mô khai thác ngày càng lớn cũng như các tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế.

SGP đảm nhiệm toàn bộ chuỗi dịch vụ mặt đất, từ phục vụ hành khách, điều hành khai thác đến xử lý hành lý, hàng hóa và vận hành sân đỗ, những công việc diễn ra trong khoảng thời gian ngắn giữa hai chuyến bay nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khai thác, thời gian quay đầu tàu bay và chất lượng dịch vụ của mỗi hãng hàng không.

Sun Group ra mắt Sun PhuQuoc Ground Services, bổ sung thành viên mới cho hệ sinh thái hàng không ảnh 1

Sun Executive Lounge

Bên cạnh đó, SGP còn vận hành hệ thống phòng chờ Sun Executive Lounge (SEL) và các dịch vụ phục vụ hành khách cao cấp, bao gồm nhà ga VIP trong tương lai tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc. Đây là một phần trong chiến lược xây dựng hành trình dịch vụ liền mạch, bảo đảm tiêu chuẩn phục vụ được duy trì nhất quán từ mặt đất đến trên không, phù hợp với định hướng phát triển hệ sinh thái hàng không của Sun Group.

Sun Group ra mắt Sun PhuQuoc Ground Services, bổ sung thành viên mới cho hệ sinh thái hàng không ảnh 2

SGP sẽ vận hành các dịch vụ phục vụ hành khách cao cấp, bao gồm nhà ga VIP trong tương lai của Cảng HKQT Phú Quốc

Song song đó, công ty đang từng bước chuẩn hóa hệ thống quản trị theo lộ trình đáp ứng các tiêu chuẩn của chứng nhận ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations), đồng thời xây dựng năng lực vận hành và các kịch bản phục vụ nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác trong giai đoạn phát triển mới của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc.

Con người là nền tảng của chuẩn mực dịch vụ quốc tế

Trong chiến lược phát triển của SGP, bốn trụ cột Con người -Quy trình - Trang thiết bị - Công nghệ được xác định là nền tảng xây dựng năng lực khai thác bền vững. Trong đó, con người giữ vai trò trung tâm, bởi chất lượng dịch vụ hàng không cuối cùng vẫn được quyết định bởi những người trực tiếp phục vụ hành khách và vận hành mỗi chuyến bay.

Sun Group ra mắt Sun PhuQuoc Ground Services, bổ sung thành viên mới cho hệ sinh thái hàng không ảnh 3

Ông Phạm Phú Yên, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Sân bay Phú Quốc

Ông Phạm Phú Yên, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Sân bay Phú Quốc, cho biết: "Trong một hệ sinh thái hàng không, con người là yếu tố kết nối mọi mắt xích. Công nghệ hay trang thiết bị có thể được đầu tư trong thời gian ngắn, nhưng một đội ngũ có tư duy dịch vụ, kỷ luật khai thác và năng lực vận hành theo chuẩn quốc tế cần được xây dựng bằng chiến lược dài hạn. Đó là ưu tiên hàng đầu của SGP ngay từ những ngày đầu thành lập."

Bên cạnh đào tạo chuyên môn và ngoại ngữ, SGP chú trọng xây dựng văn hóa dịch vụ với tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm trong từng điểm chạm với hành khách. Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong năm 2026 - 2027, công ty đang kiện toàn đội ngũ khoảng 800 nhân sự, đủ năng lực phục vụ tới gần 200 chuyến bay mỗi ngày, đồng thời thu hút các chuyên gia và lực lượng quản lý giàu kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ vận hành chất lượng cao ngay từ giai đoạn đầu.

Sun Group ra mắt Sun PhuQuoc Ground Services, bổ sung thành viên mới cho hệ sinh thái hàng không ảnh 4

Lễ ra mắt SGP

Với Sun PhuQuoc Ground Services, Sun Group tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái hàng không đồng bộ, nơi từng mắt xích cùng hướng tới những chuẩn mực vận hành và dịch vụ thống nhất. Đây cũng là nền tảng để nâng cao năng lực phục vụ, tăng cường khả năng kết nối và góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành điểm đến quốc tế, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho các sân bay mà Tập đoàn Sun Group vừa khởi công tại Phan Thiết, hoặc nghiên cứu, tài trợ quy hoạch tại Rạch Giá, Côn Đảo, Măng Đen và Vân Phong...

Sun Group Sun PhuQuoc Ground Services hàng không Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Sân bay Phú Quốc

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