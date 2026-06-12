(Ngày Nay) - Trọng tâm công tác xây dựng Đảng, tổ chức và cán bộ trong giai đoạn mới là đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy, kiểm soát quyền lực và đẩy mạnh chuyển đổi số... nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Thông báo số 90-TB/VPTW, ngày 10/6/2026).

Nội dung Thông báo số 90-TB/VPTW như sau:

Ngày 3/6/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Sau khi nghe Ban Tổ chức Trung ương báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận như sau:

1. Cơ bản thống nhất với Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, lưu ý một số yêu cầu đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng; cụ thể:

Một là, thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng, tổ chức, cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia.

Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định đối với sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và năng lực của bộ máy hệ thống chính trị; không chỉ đáp ứng yêu cầu trong sạch, vững mạnh mà phải nhấn mạnh tới yếu tố đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững. Cán bộ phải kiên định, sáng suốt về đường lối, mạnh về thực thi, sắc bén trong dự báo, tiên phong về khoa học, công nghệ, chủ động trong kiến tạo phát triển, gần dân, sát dân và vì dân; khắc phục tình trạng trì trệ, bảo thủ, yếu kém, quan liêu; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Gắn chặt xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, trong sạch, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Đảng.

Sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm đúng đắn, sâu sát, hiệu lực, hiệu quả, thông qua đường lối, chủ trương, định hướng chiến lược, công tác tuyên truyền vận động, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, nêu gương, thuyết phục và kết quả thực tiễn. Chú trọng việc chủ động tham mưu, nghiên cứu, dự báo, xử lý từ sớm, từ xa các vấn đề lớn, mới, đột xuất, bất ngờ; chuyển phương thức lãnh đạo từ mệnh hành chính sang kiến tạo quản trị phát triển, từ kiểm soát quy trình sang đánh giá thực chất kết quả, hiệu quả công việc; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ thời gian và rõ kết quả trong tổ chức thực hiện; nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trách nhiệm gắn với kết quả thực hiện.

Tập trung khắc phục triệt để những khâu yếu, "điểm nghẽn," "nút thắt" trong tổ chức thực hiện. Kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều hiệu quả thấp, nhiều văn bản nhưng chưa rõ nhiệm vụ, giải pháp. Mọi nhiệm vụ phải được cụ thể hóa, định lượng gắn với trách nhiệm, quyền hạn, nguồn lực và điều kiện bảo đảm; lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá. Bảo đảm giao quyền đi đôi với giao nguồn lực; giao trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế phối hợp, mối quan hệ công tác, số hóa hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót nhiệm vụ hoặc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính; một cơ quan có thể chủ trì nhiều việc.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm, tạo cơ chế phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự quyết, tự chịu trách nhiệm trong thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Cấp Trung ương tập trung hoàn thiện thể chế, chiến lược, quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình và tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; cấp tỉnh, thành phố chủ động quyết định, thực hiện và chịu trách nhiệm trong phạm vi quyền hạn, nguồn lực được giao; cấp cơ sở trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp bảo đảm thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.

Bốn là, đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá.

Yêu cầu đối với cán bộ trong giai đoạn mới không chỉ vững về bản lĩnh chính trị, trung thành với Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc, có đạo đức trong sáng, lối sống gương mẫu mà còn phải có tư duy chiến lược, quản trị hiện đại, năng lực tổ chức thực hiện, khả năng xử lý, giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, phát sinh từ thực tiễn; có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tuyển chọn, phân công, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng thẩm quyền.

Đánh giá cán bộ là khâu then chốt, phải công tâm, khách quan, thực chất, dựa trên sự tín nhiệm của tập thể, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành chức năng, nhiệm vụ chính trị của tập thể, chức trách, nhiệm vụ của cá nhân làm thước đo. Cần tạo sự đột phá trong bổ nhiệm cán bộ, nhất là người đứng đầu. Kiên quyết khắc phục tình trạng "cào bằng" trong đánh giá cán bộ; chậm thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; không ghi nhận, bảo vệ và sử dụng cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có sản phẩm, có uy tín.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất chủ trương "có vào, có ra," "có lên, có xuống"; kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ có năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông qua đánh giá cán bộ hằng quý, hằng năm. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ có năng lực nổi trội, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học kỹ thuật...

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cơ sở. Trong đó, cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, trí tuệ, bản lĩnh, tư duy hệ thống, năng lực hoạch định và xử lý những vấn đề lớn, mới, khó, phức tạp; cán bộ cơ sở phải gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân, có kỹ năng thuyết phục, đối thoại, giải quyết công việc và phục vụ Nhân dân. Nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy việc liên thông trong công tác cán bộ giữa trong và ngoài khu vực Nhà nước; có cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng, trọng dụng nhân tài, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược. Cần có tư duy mới, tầm nhìn mới về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm chặt chẽ, chủ động, khách quan, toàn diện.

Năm là, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

Tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, nâng cao năng lực nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, nhất là liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Sinh hoạt chi bộ phải thực chất, gắn nhiệm vụ chính trị với giải quyết những vấn đề thực tiễn; khắc phục tình trạng hình thức, nể nang, né tránh, thiếu tính chiến đấu; phát huy dân chủ, phê bình và tự phê bình, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng.

Coi trọng phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, chú trọng địa bàn, lĩnh vực và khu vực có ít đảng viên như khu vực kinh tế tư nhân, lĩnh vực mới, địa bàn khó khăn, với tinh thần "ở đâu có dân, ở đó phải có đảng viên làm nòng cốt." Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những cá nhân không đủ tư cách.

Sáu là, kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nhất là đối với công tác cán bộ, có ý nghĩa quyết định chất lượng đội ngũ, tổ chức bộ máy và hiệu quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. Kiên quyết chống lợi ích nhóm, cục bộ, bè phái, chạy chức, chạy quyền; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực.

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bảy là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, coi đây là giải pháp quan trọng trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát và đánh giá cán bộ. Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ, liên thông, chính xác, an toàn về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và biên chế; bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác tham mưu chiến lược, quản lý, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phòng ngừa vi phạm. Gắn chuyển đổi số trong Đảng với xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

2. Cơ bản thống nhất với các kiến nghị, đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương: Giao Ban Tổ chức Trung ương lựa chọn đúng những vấn đề lớn, mới, khó, có tác động lâu dài, thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để bổ sung vào chương trình làm việc, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 6/2026.

Đối với tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh, phải coi xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là nội dung nền tảng; qua tổng kết rút ra quy luật, bài học, luận cứ khoa học và thực tiễn, bổ sung, nâng tầm lý luận, tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới.

3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống trường chính trị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam và bối cảnh quốc tế; chú trọng nâng cao tư duy chiến lược, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, điều hành và xử lý các vấn đề mới, khó, phức tạp.

4. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số, đánh giá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ ngay từ cơ sở; giáo dục chính trị, tư tưởng và tổng kết thực tiễn... bảo đảm đồng bộ, xuyên suốt, rõ mục tiêu, tiến độ, sản phẩm, tránh hình thức.

Văn phòng Trung ương Đảng thông báo để Ban Tổ chức Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan tổ chức thực hiện.