Phiên họp Ban Chỉ đạo TW về sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

(Ngày Nay) - Ban Chỉ đạo Trung ương về Sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp gồm 37 đồng chí; Thường trực Ban Chỉ đạo gồm 7 đồng chí.

Ngày 14/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về Sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Ngày 28/4/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 23-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, giao Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tiến hành sơ kết 1 năm triển khai hoạt động của tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Để triển khai nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Ban Chỉ đạo tổ chức phiên họp lần thứ nhất để công bố Quyết định số 23-QĐ/TW và thảo luận, thông qua các văn bản của Ban Chỉ đạo về Kế hoạch hoạt động; Quy chế làm việc; Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên; Công văn và đề cương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức sơ kết 1 năm; Thành lập Tổ Biên tập.

Tại phiên họp, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 23-QĐ/TW.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 37 đồng chí. Thường trực Ban Chỉ đạo gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương là Trưởng ban Chỉ đạo.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo, gồm: chỉ đạo tiến hành sơ kết 1 năm triển khai hoạt động tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được; chỉ ra khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả bộ máy mới, báo cáo Bộ Chính trị.

Giúp việc Ban Chỉ đạo có Tổ Biên tập. Ban Tổ chức Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (28/4/2026).

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, phát biểu kết luận Phiên họp thứ nhất, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh một số nội dung liên quan đến quá trình triển khai hoạt động tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; từ công tác triển khai các văn bản của Đảng, kết quả triển khai thực hiện…

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất một số nội dung, trong đó có công tác lập đề cương, biểu mẫu; việc sơ kết 1 năm để các cấp, ngành, địa phương, "4 trục” (khối Đảng; Quốc hội; Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể) đánh giá quá trình vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp (từ 1/7/2025); về những sáng tạo, sáng kiến, những đột phá, cách làm hay trong quá trình thực hiện; những mô hình theo từng trục về phân cấp, ở địa phương (đô thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa)..., góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Từ đó, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất để tiếp tục hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo nghiêm túc rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu để hoàn thiện các văn bản phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, yêu cầu.