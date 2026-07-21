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Trung Bộ nắng nóng gay gắt trong những ngày tới

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nền nhiệt ở khu vực Trung Bộ tăng trong 2 ngày tới, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, ngày 21/7, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%, thời gian nắng nóng từ 11-17 giờ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày trên 35 độ C.

Ngày 22/7, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%, thời gian nắng nóng từ 11-17 giờ.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cảnh báo, từ ngày 23/7, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ ở. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng... Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng. Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh.Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch...

Ngày 20/7, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Huế 38,3 độ C, Tam Kỳ (Đà Nẵng) 39 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,8 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,9 độ C, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38,8 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất giờ phổ biến 45-55%.

PV
Trung Bộ nắng nóng gay gắt

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