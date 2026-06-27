Trung Quốc điều chỉnh nhân sự một số cơ quan chính phủ

(Ngày Nay) - Ngày 26/6, Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm một số quan chức trong bộ máy chính phủ.
Theo đó, ông Nhạc Tu Hổ (Yue Xiuhu) được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia; ông Trương Quang Quân (Zhang Guangjun) được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông La Thiên Thư (Luo Tianshu) được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Tổng Cục Thuế quốc gia và ông Hồ Kim Dương (Hu Jinyang) được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hợp tác Phát triển quốc tế quốc gia Trung Quốc.
Cùng với các quyết định bổ nhiệm, Quốc vụ viện Trung Quốc cũng miễn nhiệm một số chức vụ, trong đó có chức Tổng thanh tra tài nguyên thiên nhiên quốc gia Trung Quốc đối với ông Quan Chí Âu (Guan Zhi'ou) và chức Phó Cục trưởng Cục Khoa học - Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng quốc gia đối với ông Biện Chí Cương (Bian Zhigang).
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