Hội chợ nghệ thuật Fine Arts Paris 2026 - nơi gặp gỡ của di sản, thị trường và sáng tạo đương đại

(Ngày Nay) - Từ ngày 19 đến 23/9/2026, dưới mái vòm của Đại Cung điện Grand Palais ở Paris, Fine Arts Paris 2026 sẽ quy tụ khoảng 100 phòng trưng bày quốc tế, giới thiệu tác phẩm trải dài từ cổ vật, hội họa cổ điển đến nghệ thuật hiện đại, thiết kế, trang sức, điêu khắc và bản thảo quý hiếm. Không chỉ là một hội chợ mua bán tác phẩm nghệ thuật, sự kiện đang được định vị như một không gian kết nối giữa thị trường nghệ thuật, bảo tồn di sản và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Trước đây mang tên FAB Paris, hội chợ năm nay chính thức hoạt động dưới thương hiệu Fine Arts Paris, đồng thời mở đầu mùa nghệ thuật mùa thu của thủ đô nước Pháp. Theo ban tổ chức, đây hiện là sự kiện nghệ thuật đa ngành mang tầm quốc tế duy nhất của Pháp, quy tụ các gallery hoạt động ở khoảng 20 chuyên ngành khác nhau của thị trường mỹ thuật.

Không chỉ trưng bày tác phẩm

Một trong những điểm nhấn của Fine Arts Paris 2026 là sự tham gia của Musée du Grand Siècle (Bảo tàng Thế kỷ Vĩ đại của Pháp) với tư cách Khách mời danh dự. Bảo tàng dự kiến mở cửa vào năm 2028 sẽ giới thiệu trước công chúng dự án và bộ sưu tập của mình thông qua triển lãm tái hiện đời sống nghệ thuật, khoa học và xã hội nước Pháp thế kỷ XVII bằng tranh vẽ, điêu khắc, đồ nội thất, hiện vật quý và các vật dụng đời sống.

Không gian hội chợ năm nay được thiết kế bởi nhà thiết kế nội thất Charles Zana, người được mời xây dựng toàn bộ kịch bản trưng bày nhằm tạo trải nghiệm xuyên suốt giữa các khu triển lãm.

Bên cạnh hoạt động mua bán và giới thiệu tác phẩm, Fine Arts Paris còn mở rộng sang nhiều chương trình công cộng. Thành phố Paris sẽ tổ chức các hoạt động giới thiệu quy trình bảo tồn và phục chế tác phẩm nghệ thuật, trong đó có các màn trình diễn phục chế trực tiếp trước công chúng. Đây là cách để người xem tiếp cận công việc vốn thường diễn ra phía sau hậu trường của các bảo tàng và đơn vị lưu giữ di sản.

Mở cơ hội cho các gallery và nghệ nhân mới

Một điểm mới của kỳ hội chợ năm nay là khu vực "New Horizons" (Những chân trời mới), dành cho khoảng 10 nhà kinh doanh nghệ thuật mới hoặc lần đầu tham gia một hội chợ quốc tế. Không gian này cũng giới thiệu các nghệ nhân đương đại hoạt động trong nhiều lĩnh vực như trang sức, gốm hay dệt may, phản ánh xu hướng mở rộng khái niệm mỹ thuật sang các ngành thủ công và thiết kế.

Song song với đó, Fine Arts Paris tiếp tục mời nhiều nhà thiết kế và kiến trúc sư nội thất lựa chọn những tác phẩm yêu thích trong số các hiện vật được trưng bày. Ban tổ chức kỳ vọng góc nhìn của những người làm thiết kế sẽ tạo thêm cách tiếp cận mới cho công chúng khi thưởng lãm nghệ thuật.

Nghệ thuật không chỉ dừng ở triển lãm

Trong khuôn khổ sự kiện, Fondation Gautier Capuçon (quỹ nghệ thuật do nghệ sĩ cello nổi tiếng người Pháp Gautier Capuçon thành lập vào năm 2022) sẽ tổ chức buổi hòa nhạc thường niên lần thứ tư tại Grand Palais với phần trình diễn của nghệ sĩ piano Mirabelle Kajenjeri và nghệ sĩ violin Elias David Moncado vào tối 19/9.

Bên cạnh đó là chiến dịch bảo trợ di sản "Le plus grand musée de France" nhằm huy động cộng đồng tham gia gìn giữ các di sản địa phương; giải thưởng của Ủy ban các phòng tranh chuyên nghiệp Pháp (CPGA) dành cho gian trưng bày xuất sắc; cùng chương trình Arts Week, đưa khách VIP tham quan gần 20 bảo tàng đối tác trên khắp Paris.

Một dự án hợp tác mới giữa họa sĩ Fabienne Verdier và Xưởng gốm quốc gia Sèvres cũng sẽ được giới thiệu tại hội chợ với sự đồng hành của AXA, đối tác chính thức của Fine Arts Paris.

Vai trò ngày càng lớn của các hội chợ nghệ thuật

Theo Chủ tịch Fine Arts Paris Xavier Eeckhout, trong bối cảnh thị trường nghệ thuật đang thay đổi, các hội chợ ngày càng trở thành mắt xích quan trọng để các gallery tiếp cận nhà sưu tập mới, mở rộng mạng lưới hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong ngành. Ông cho rằng Fine Arts Paris hướng tới củng cố vị thế của Paris như một trong những trung tâm nghệ thuật và văn hóa hàng đầu thế giới.

Diễn ra tại Grand Palais – một trong những biểu tượng văn hóa của Paris – Fine Arts Paris 2026 cho thấy xu hướng các hội chợ nghệ thuật hiện nay không còn chỉ là nơi giao dịch tác phẩm, mà đang mở rộng thành diễn đàn kết nối giữa di sản, giáo dục, thiết kế, bảo tồn và thị trường sáng tạo. Với cách tiếp cận đa ngành, sự kiện phản ánh một phần bức tranh đang thay đổi của ngành mỹ thuật quốc tế, nơi giá trị văn hóa và giá trị kinh tế ngày càng song hành.