Thái Lan triệt phá đường dây đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng của du khách

Cảnh sát Thái Lan mới đây đã bắt giữ một công dân Trung Quốc cùng 3 công dân Thái Lan với cáo buộc đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng của khoảng 1.200 khách du lịch Trung Quốc tại các cửa hàng ở thủ đô Bangkok và tỉnh Chiang Mai, sau đó làm giả thẻ để chiếm đoạt khoảng 30 triệu baht (tương đương 920.000 USD). Các nghi phạm này bị bắt giữ sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý một đường dây sử dụng trái phép dữ liệu thẻ tín dụng của khách du lịch Trung Quốc.
Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng trên là thành viên của một mạng lưới tội phạm hoạt động tại Trung Quốc, Thái Lan và Mỹ. Nhóm này bị cáo buộc sử dụng dữ liệu thẻ bị đánh cắp để làm giả thẻ tín dụng, sau đó dùng các thẻ giả để mua hàng hóa cao cấp và rút tiền mặt.
Trong cuộc khám xét các cửa hàng tình nghi và nơi ở của các nghi phạm, cảnh sát đã thu giữ 11 bàn phím máy tính được gắn thiết bị sao chép dữ liệu thẻ (card skimmer), 3 thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ điện tử (EDC), 5 máy tính và 18 camera giám sát.
Theo lời khai của nhân viên các cửa hàng, họ được chỉ đạo quẹt thẻ UnionPay của khách 2 lần, trong đó một lần qua bàn phím được gắn thiết bị sao chép dữ liệu và một lần qua máy đọc thẻ EDC. Khi khách hàng thắc mắc, nhân viên được hướng dẫn giải thích rằng việc quẹt thẻ 2 lần là điều kiện để được hưởng mức giảm giá.
Cảnh sát cho biết dữ liệu thẻ UnionPay bị đánh cắp cùng mã PIN được hệ thống camera giám sát ghi lại khi khách hàng nhập mật khẩu, đã được chuyển qua ứng dụng nhắn tin LINE cho các đồng phạm tại Mỹ để làm giả thẻ tín dụng. Các thẻ giả sau đó được sử dụng để mua hàng hóa và rút tiền mặt.
Vụ việc nói trên đang tiếp tục được cơ quan chức năng Thái Lan mở rộng điều tra nhằm xác định các đối tượng liên quan trong đường dây hoạt động xuyên quốc gia này.
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