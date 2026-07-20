Trường PTLC Newton Vĩnh Phúc - Top 3% trường có điểm thi vào 10 cao nhất tỉnh Phú Thọ

(Ngày Nay) - Trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 do Sở GD ĐT tổ chức, trường PTLC Newton - thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest - đã có kết quả ấn tượng, khẳng định vị thế của một môi trường giáo dục xuất sắc.

Theo đó, dựa trên công bố của Sở GDĐT Phú Thọ công bố, trường PTLC Newton là trường tư thục duy nhất trong TOP 3% các trường THCS toàn tỉnh Phú Thọ có điểm cao nhất, xếp hạng 19 trên tổng số 627 trường.

Với 22,67 điểm - tổng điểm trung bình 3 môn của học sinh toàn khối 9, Newton Vĩnh Phúc chính thức xếp TOP 1 các trường tư thục toàn tỉnh Phú Thọ, TOP 2 khu vực Vĩnh Yên (cũ) (2 trường có thứ hạng cao nhất là THCS Vĩnh Yên - trường THCS Chất lượng cao và Newton Vĩnh Phúc).

Cũng với thành tích này, Newton Vĩnh Phúc lọt TOP 10 khu vực Vĩnh Phúc (cũ), trong danh sách top 10 gồm trường PTLC Newton và các trường THCS Chất lượng cao: THCS Lập Thạch, THCS Lý Tự Trọng, THCS Phúc Yên, THCS Sông Lô, THCS Tam Dương, THCS Tam Đảo, THCS Vĩnh Tường, THCS Vĩnh Yên, THCS Yên Lạc.

Không chỉ tạo nên vị thế Top đầu trên bảng xếp hạng, kết quả của từng học sinh Newton cũng vô cùng ấn tượng: gần 50% học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm môn Tiếng Anh, điểm trung bình môn Tiếng Anh đạt 8,35 điểm - xếp thứ 8 toàn tỉnh; điểm trung bình môn Toán đạt 7,04 - xếp thứ 11 toàn tỉnh.

Đặc biệt, mô hình lớp 9 Chất lượng cao của nhà trường đạt điểm trung bình 24,39 điểm.

Trong năm học 2025–2026, các em cũng mang về nhiều giải thưởng trong kì thi chọn HSG cấp tỉnh do Sở GDĐT Phú Thọ tổ chức.

Những con số này vừa là niềm tự hào, vừa là động lực mới cho một hành trình vượt trội hơn. Newton sẽ ngày càng đầu tư mạnh mẽ vào chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy, mở rộng cơ hội học tập trong nước và quốc tế để mỗi học sinh đều được phát triển toàn diện, sẵn sàng bước vào tương lai bằng năng lực - bản lĩnh và khát vọng.

Trong năm học 2025-2026, học sinh Newton giành được 1645 giải thưởng tại các cuộc thi học thuật - văn hóa - thể thao các cấp từ cấp địa phương, cấp tỉnh đến cấp quốc gia, quốc tế. Số lượng giải Đặc biệt, giải Nhất, giải Nhì, huy chương Vàng, huy chương Bạc là 643 giải, chiếm tỉ lệ 40%. Tháng 11/2025, trong khuôn khổ Diễn đàn Công nghệ và Chuyển đổi số Giáo dục Edtech Vietnam, trường Phổ thông liên cấp Newton vinh dự nhận chứng nhận “Môi trường Giáo dục của Năm” (Educational Environment of the Year) tại SEI Awards 2025. Đây là hạng mục danh giá dành cho các đơn vị tiên phong trong đổi mới giáo dục, ứng dụng công nghệ và xây dựng môi trường học tập hiện đại, toàn diện. Trường PTLC Newton đã đạt kiểm định quốc tế Cognia - tổ chức kiểm định giáo dục lâu đời nhất trên thế giới. Năm học 2026-2027, Newton Vĩnh Phúc tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 12, với chương trình học bổng hấp dẫn lên đến 100% học phí: https://forms.gle/2hy6nzNQSkE1djSS8 Newton Vĩnh Phúc Địa chỉ: KĐT Sinh thái Bắc Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ Hotline: 02113 62 69 69