Va chạm tàu chở dầu ở kênh đào Suez

Thông tin trên được công bố bởi công ty theo dõi tàu MarineTraffic vào ngày 23/8. Thiết bị theo dõi hải trình cho thấy tàu BW Lesmes chở khí hoá lỏng (LNG), đã bị mắc cạn do gặp phải một sự cố kỹ thuật và buộc phải dừng lại khi đang di chuyển về hướng bắc, trong khi đó tàu Burri chở sản phẩm dầu, đang neo đậu và đi về phía nam, cách đầu phía nam của kênh đào Suez khoảng 19 km lúc 2:55 sáng (theo giờ địa phương).

Một đoạn phim ghi lại khoảng thời gian này, được MarineTraffic công bố, cho thấy Burri đang rẽ sang một bên thì bất ngờ va chạm với con tàu BW Lesmes.

Theo ông Osama Rabie, Chủ tịch cơ quan quản lý kênh đào Suez, ngay sau khi có thông tin về vụ va chạm, các lực lượng phản ứng đã được triển khai, hiện tàu kéo đã được huy động và di chuyển hai con tàu. Ông cho biết thêm rằng vụ va chạm ở tốc độ thấp, do đó cấu trúc của hai con tàu vẫn được duy trì ổn định và không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của chúng. Vụ việc không gây ra bất cứ thiệt hại nào liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, nhưng tàu Burri đã bị hỏng hệ thống lái và cần phải sửa chữa.

Kênh đào Suez là một trong những tuyến đường thủy “nhộn nhịp” nhất trên thế giới và là tuyến đường vận chuyển ngắn nhất giữa 2 lục địa Á – Âu.

Khoảng 12% hoạt động thương mại của thế giới đều diễn ra thông qua kênh đào này. Vào năm 2021, do ảnh hưởng của thời tiết, con tàu container Ever Given khổng lồ đã bị kẹt ngang tại kênh đào này, khiến giao thông ở cả hai hướng bị đình trệ trong 6 ngày và làm gián đoạn thương mại toàn cầu. Kể từ sau vụ việc này, một số con tàu khác cũng gặp phải các sự cố kỹ thuật khi di chuyển qua đây