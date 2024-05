Văn Phú – Invest lần thứ 2 liên tiếp lọt vào danh sách Top 10 chủ đầu tư bất động sản

Vị trí xứng đáng

Top 10 chủ đầu tư bất động sản năm 2024 do Vietnam Report công bố là bảng xếp hạng uy tín, được đông đảo giới chuyên môn, nhà đầu tư thừa nhận và đánh giá cao. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan với dữ liệu tài chính được cập nhất đến ngày 31/12/2023 kết hợp với phương pháp Media Coding (mã hóa dữ liệu báo chí trên truyền thông) để phân tích uy tín của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành bất động sản tại Việt Nam.

Năm 2024, bảng xếp hạng đã vinh danh những tên tuổi lớn nhất của ngành bất động sản Việt Nam và Văn Phú – Invest cũng vinh dự góp mặt trong danh sách này, nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi và thành tựu xuất sắc trong năm 2023 trên nhiều phương diện, từ kết quả kinh doanh, cấu trúc nhân sự đến chất lượng tài sản và uy tín thương hiệu.

Sự hiện diện trong Top 10 là lời khẳng định cho vị thế của Văn Phú – Invest với tư cách là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam hiện nay. Đáng chú ý, đây còn là năm thứ 2 liên tiếp Văn Phú – Invest lọt vào bảng xếp hạng danh giá này. Điều đó càng nhấn mạnh thêm năng lực vượt trội, sự bền bỉ, dẻo dai của doanh nghiệp ngay cả trong giai đoạn được xem là khó khăn nhất của thị trường bất động sản Việt Nam trong hơn một thập niên qua.

Nhìn lại năm 2023, Văn Phú – Invest đã kiên cường “vượt bão”, hoàn thành hầu hết các công việc mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra, như: tham gia và đấu giá thành công dự án Đầu tư xây dựng nhà ở hỗn hợp và khu thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang; hoàn thành hạ tầng, cây xanh và một phần thô tòa CT2 dự án Khu nhà ở công nhân kết hợp thương mại dịch vụ tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh; hoàn thành hạng mục nhà liền kề dự án Đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở kết hợp thương mại hỗn hợp tại Phân khu số 2, khu đô thị phía Nam tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (dự án The Terra - Bắc Giang); hoàn thành thi công các hạng mục hạ tầng bổ sung như artwork, hệ thống chiếu sáng nâng cao tại dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh khu biệt thự Hùng Sơn tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa (dự án Vlasta - Sầm Sơn).

Những hoạt động kinh doanh sôi nổi đã giúp mang lại tổng doanh thu thuần 1.865 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 451 tỷ đồng, riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 496 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.

Bên cạnh kết quả kinh doanh ấn tượng, chất lượng tài sản của Văn Phú – Invest cũng ở mức rất cao. Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản đạt 12.531 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 3.967 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm; trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên đến 1.222 tỷ đồng. Đáng chú ý, Văn Phú – Invest có tới 1.029 tỷ đồng tiền người mua trả tiền trước ngắn hạn. Đây là cơ sở vững chắc bảo đảm tập đoàn tiếp tục gặt hái được thành quả tăng trưởng về doanh thu trong năm tiếp theo.

Ngoài những con số đáng nể về kinh doanh, 2023 cũng là năm ghi dấu ấn đậm nét cho Văn Phú - Invest khi liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng uy tín như: Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2023 ngành Bất động sản - Xây dựng do Viet Research phối hợp với Báo Đầu tư bình chọn; Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản năm 2023; Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2023; Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2023 do VietNam Report bình chọn; Top 10 trong ngành bất động sản/dịch vụ bất động sản khối doanh nghiệp vừa và Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Anphabe bình chọn. Đặc biệt, Công ty đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập.

Triển vọng tươi sáng

Bước sang năm 2024, trong bối cảnh thị trường bất động sản có sự phục hồi tích cực, Văn Phú – Invest tiếp tục những bước đi vững chắc, thể hiện quan điểm, triết lý của một nhà phát triển bất động sản “Vị nhân sinh” lấy con người làm trọng tâm trong mọi suy nghĩ, hành động.

Theo đó, về công tác đầu tư, Văn Phú - Invest sẽ triển khai các công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, giao đất tại dự án khu đô thị Bảo Ninh 8 (xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình); triển khai các công việc liên quan đến nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng nhà ở hỗn hợp và khu thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng. Song song với đó là thúc đẩy công tác M&A, tìm hiểu các dự án đấu giá tiềm năng để gia tăng quỹ đất làm nguồn dự án gối đầu cho các năm tiếp theo, tạo đà phát triển bền vững theo đúng chiến lược phát triển.

Về công tác đầu tư các dự án, Văn Phú – Invest sẽ tiếp tục triển khai dự án The Terra - Bắc Giang; khối nhà CT2 dự án khu nhà ở công nhân và dịch vụ thương mại Yên Phong, Bắc Ninh và thi công mới dự án Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Về công tác kinh doanh, tập đoàn sẽ thực hiện mở bán tại một số dự án mới như: Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), dự án khu nhà ở công nhân và dịch vụ thương mại Yên Phong, Bắc Ninh, dự án The Terra - Bắc Giang…

Trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng và cân nhắc các yếu tố liên quan, Văn Phú – Invest đặt kế hoạch doanh thu 2.775 tỷ đồng, tăng 49% so với mức thực hiện năm 2023, và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng. Điều này phản ánh sự tự tin cũng như quyết tâm rất lớn của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa những mục tiêu mà chiến lược phát triển 10 năm (2023 – 2032) đã đề ra.

Văn Phú – Invest vẫn đang vững bước trên hành trình kinh doanh của mình. Đó là kết quả của sự định hướng đúng đắn, tới từ tầm nhìn của ban lãnh đạo cũng như nỗ lực của một tập thể giàu khát vọng. Trải qua 20 năm dựng xây và phát triển, Văn Phú - Invest đã tạo được thế đứng vững vàng và đang đón nhận những cơ hội mới để vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục thực hiện sứ mệnh “kiến tạo giá trị sống”, đóng góp nhiều hơn cho kinh tế xã hội nước nhà.