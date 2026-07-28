Viettel chung tay khám tim miễn phí cho hơn 600 em nhỏ tại Khánh Hòa

(Ngày Nay) - Sau hai ngày triển khai, chương trình đã khám sàng lọc cho hơn 600 trẻ em, qua đó phát hiện 17 trường hợp cần được can thiệp sớm hoặc phẫu thuật. Đối với các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, Ban Tổ chức đã hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để được hỗ trợ chi phí điều trị với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện để các em sớm được tiếp cận dịch vụ y tế và điều trị kịp thời.

Chương trình "Trái tim cho em" đã tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 18 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Đây là lần thứ hai chương trình được triển khai tại tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục mang cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng đến với trẻ em trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Chương trình do Viettel Khánh Hòa và Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Thông qua hoạt động, trẻ em được thăm khám bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tim mạch giàu kinh nghiệm, góp phần phát hiện sớm các bệnh lý tim bẩm sinh và kết nối điều trị kịp thời đối với những trường hợp cần can thiệp. Sự phối hợp giữa các chuyên gia tuyến trung ương và đội ngũ y tế địa phương không chỉ nâng cao chất lượng khám sàng lọc mà còn tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại địa phương.

Việc tổ chức chương trình tại Khánh Hòa giúp nhiều gia đình, đặc biệt là các hộ dân ở vùng xa, giảm đáng kể chi phí và thời gian đi lại so với việc phải đưa trẻ đến các bệnh viện tuyến trung ương để thăm khám.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng trao tặng nhiều phần quà động viên các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Viettel Khánh Hòa Huỳnh Ngọc Thương nhấn mạnh, chương trình không chỉ góp phần phát hiện và hỗ trợ điều trị kịp thời cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, sự chung tay của doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, góp phần mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho nhiều em nhỏ.

Đối với các trường hợp cần được can thiệp hoặc điều trị sớm, phụ huynh có thể đến các điểm giao dịch Viettel gần nhất hoặc liên hệ đường dây nóng chính thức của chương trình "Trái tim cho em" theo số 024.62969969 để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí điều trị.

"Trái tim cho em" là chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí và hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em dưới 18 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) khởi xướng từ năm 2008. Sau 18 năm triển khai, chương trình đã tổ chức 122 đợt khám sàng lọc cho gần 190.000 trẻ em tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; hỗ trợ 7.327 ca phẫu thuật tim thành công với tổng số tiền quyên góp gần 250 tỷ đồng. Từ năm 2025, chương trình tiếp tục được mở rộng nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Độ tuổi được hỗ trợ tăng từ dưới 16 tuổi lên dưới 18 tuổi; danh mục bệnh được hỗ trợ mở rộng từ 22 lên 45 bệnh, bao gồm cả bệnh tim bẩm sinh và nhiều bệnh tim thường gặp ở trẻ em. Mức hỗ trợ cho mỗi ca điều trị được nâng từ 63 triệu đồng lên 100 triệu đồng, góp phần giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình. Đồng thời, số đợt khám sàng lọc hằng năm dự kiến tăng khoảng 20%, qua đó tạo điều kiện để ngày càng nhiều trẻ em được khám, phát hiện sớm và điều trị bệnh tim.