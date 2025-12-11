Viettel thắng lớn tại các giải thưởng công nghệ quốc tế uy tín

(Ngày Nay) - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel vừa được vinh danh tại ba giải thưởng quốc tế uy tín, gồm hạng mục “Con người và Văn hoá” và “Nhà mạng tốt nhất tại thị trường tăng trưởng” thuộc Giải thưởng Truyền thông Thế giới 2025 (World Communication Awards – WCA 2025), cùng hạng mục Dự án chuyển đổi số xuất sắc nhất tại Giải thưởng Viễn thông Toàn cầu 2025 (Global Telecoms Awards – Glotel 2025).

World Communication Awards (WCA) là giải thưởng có lịch sử hơn 20 năm, do tạp chí uy tín của Anh quốc tổ chức, được xem như “Oscar” của ngành viễn thông toàn cầu. Global Telecoms Awards cũng là giải thưởng xếp hạng cao trong cộng đồng công nghệ quốc tế, thu hút sự tham gia của những tập đoàn lớn như Samsung, Huawei, NVIDIA, Ericsson.

Việc một doanh nghiệp Việt Nam được trao giải ở những hạng mục quan trọng của hai giải thưởng này cho thấy Viettel đã vượt qua những tiêu chuẩn đánh giá khắt khe về chiến lược, đổi mới công nghệ và đóng góp xã hội.

Tại WCA 2025, Viettel được vinh danh ở hạng mục “Con người và văn hóa” nhờ triết lý “People First – Innovation Always”, đặt con người làm trung tâm và coi đổi mới là động lực phát triển. Trong 11 thị trường, Viettel duy trì mô hình quản trị nhân sự nhân văn và chuyên nghiệp, chú trọng hỗ trợ thể chất, tinh thần cho người lao động, trong đó nổi bật là các chính sách hỗ trợ y tế, sức khỏe tinh thần, bảo hiểm mở rộng, hỗ trợ người hiếm muộn, hỗ trợ thiên tai, cải thiện môi trường làm việc và tăng cường liên kết nội bộ.

Viettel cũng đầu tư mạnh mẽ cho học tập và phát triển kỹ năng toàn cầu, từ chứng chỉ quốc tế đến cổng học tập trực tuyến và mạng lưới chia sẻ tri thức. Khảo sát nội bộ cho thấy, 92,8% cán bộ nhân viên cảm thấy luôn được khuyến khích chia sẻ, và 80% cảm thấy thực sự được trân trọng, trực tiếp phản ánh một môi trường làm việc chuyên nghiệp và có khả năng thu hút nhân tài toàn cầu. Giải thưởng này không chỉ khẳng định Viettel có năng lực cạnh tranh về công nghệ, mà còn cho thấy doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành mô hình nhân sự dẫn đầu trong ngành công nghệ thông tin và viễn thông thế giới.

Viettel còn ghi dấu ấn tại WCA 2025 với giải “Nhà mạng tốt nhất tại thị trường tăng trưởng” dành cho Lumitel – thương hiệu Viettel tại Burundi. Đây là hạng mục quan trọng nhằm tôn vinh các nhà mạng tạo ra những thay đổi tích cực về hạ tầng, kết nối và cơ hội số tại các thị trường mới nổi, nơi điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều thách thức.

Khi Viettel đặt chân vào Burundi, điện lưới chỉ đến được với 10–35% dân số và nhiều khu vực biên giới hoàn toàn không có sóng. “Bằng cam kết dài hạn và triết lý ‘kết nối để phụng sự’, chúng tôi đã đưa hàng triệu người dân Burundi bước vào kỷ nguyên di động và trở thành nhà mạng đầu tiên triển khai 5G tại quốc gia này. Giải thưởng WCA là sự ghi nhận cho hành trình khai phá ấy - hành trình để không ai bị bỏ lại phía sau”, CEO Viettel Burundi, anh Phan Trường Sơn nhấn mạnh.

Thành công này cho thấy mô hình phát triển của Viettel tại thị trường quốc tế không chỉ dựa vào kinh doanh, mà hướng tới giải quyết các vấn đề xã hội, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của quốc gia sở tại.

Trong lĩnh vực công nghệ lõi, Viettel giành giải “Dự án chuyển đổi số xuất sắc nhất” của Glotel 2025 với giải pháp nền tảng “Bản sao số” do Trung tâm Dịch vụ Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI), phát triển. Giải thưởng dành cho Viettel AI cũng là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam chiến thắng ở hạng mục này, chứng minh năng lực nghiên cứu – phát triển và triển khai công nghệ ở trình độ quốc tế.

Nền tảng ứng dụng công nghệ số hóa, mô hình 3D và trí tuệ nhân tạo để tham chiếu cấu trúc trạm BTS, nhận diện thiết bị, phát hiện lỗi hạ tầng, phân tích hiện trạng, mô phỏng phương án thiết kế và tối ưu vận hành mạng lưới. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quản lý hạ tầng viễn thông, giúp chuyển đổi phương thức vận hành từ thủ công sang vận hành số, nâng cao tính an toàn, tối ưu chi phí và cải thiện hiệu quả đầu tư.

Không chỉ là thành tựu công nghệ, Digital Twin cho thấy Viettel đã tiếp cận tư duy công nghiệp mới của viễn thông toàn cầu, biến mỗi trạm BTS thành tài sản số có khả năng tự đánh giá và tự tối ưu.

Việc đồng thời được trao ba giải thưởng ở ba lĩnh vực khác nhau tạo nên một hình ảnh Viettel toàn diện: một tập đoàn công nghệ mạnh về nghiên cứu – đổi mới, một doanh nghiệp nhân văn trong quản trị nhân sự và một thương hiệu toàn cầu có trách nhiệm xã hội. Đồng thời, đây là minh chứng cho tham vọng của doanh nghiệp Việt khi tham gia cạnh tranh trong chuỗi giá trị công nghệ thế giới.

Ở góc độ rộng hơn, những giải thưởng này góp phần khẳng định Việt Nam đang có những doanh nghiệp đủ khả năng dẫn dắt sự phát triển công nghệ trong khu vực, tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp tự chủ, đủ sức tạo ra các sản phẩm – giải pháp mang dấu ấn Việt trên thị trường toàn cầu.