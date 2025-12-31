TP HCM tăng cường rà soát hoạt động liên kết giáo dục tại các trường học

(Ngày Nay) - Qua kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình nhà trường và các hoạt động ngoài giờ chính khóa tại một số cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, cơ quan quản lý ghi nhận đa số trường thực hiện đúng kế hoạch năm học, song vẫn còn những hạn chế trong công tác liên kết giáo dục, hồ sơ pháp lý và điều kiện đội ngũ giáo viên.

Ngày 30/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Hồ Chí Minh thông báo kết quả kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình nhà trường và các hoạt động ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục thuộc cụm chuyên môn số 2 trên địa bàn thành phố.

Theo Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh, đoàn kiểm tra đã làm việc tại các trường: Tiểu học Bùi Văn Ngữ (xã Bà Điểm), Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Đông Hưng Thuận), THCS Trần Hưng Đạo, THCS An Phú Đông (phường An Phú Đông), THPT Võ Trường Toản (phường Tân Thới Hiệp) và THPT Bà Điểm (xã Bà Điểm).

Kết quả kiểm tra cho thấy, các trường cơ bản đã xây dựng và triển khai kế hoạch năm học, kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế; thực hiện lưu trữ hồ sơ pháp lý, hồ sơ cấp phép và hồ sơ nhân sự của các đơn vị liên kết. Giáo viên người nước ngoài giảng dạy ngoại ngữ có giấy phép lao động theo quy định.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số hạn chế. Tại Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ, nội dung “Tiếng Anh giao tiếp” chưa nằm trong danh mục hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục đối với cấp tiểu học; một số giáo viên phối hợp giảng dạy STEM và công dân số mới có chứng nhận, chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Nhà trường đã kịp thời khắc phục và bổ sung minh chứng theo yêu cầu.

Tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, một số giáo viên của đơn vị liên kết tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; kế hoạch lựa chọn tài liệu, học liệu và xuất bản phẩm năm học 2025 - 2026 chưa hoàn thiện.

Đối với Trường THCS Trần Hưng Đạo và Trường THCS An Phú Đông, các đơn vị chưa thể hiện đầy đủ hồ sơ đánh giá chuyên môn của Sở GD-ĐT và chưa ban hành văn bản triển khai các cơ sở pháp lý liên quan đến chương trình nhà trường.

Tại Trường THPT Võ Trường Toản, việc xây dựng chương trình nhà trường năm học 2025 - 2026 còn chậm; trong khi đó, Trường THPT Bà Điểm có đơn vị liên kết chưa đủ hồ sơ pháp lý nhưng đã kịp thời bổ sung, khắc phục.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý của các đơn vị liên kết, hồ sơ cấp phép hoạt động, hồ sơ năng lực và bằng cấp giáo viên; chỉ ký kết hợp đồng liên kết khi tổ chức, doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ và giáo viên đáp ứng đúng tiêu chuẩn theo quy định.

Đối với giáo viên nước ngoài và giáo viên bản ngữ, các trường phải đảm bảo đầy đủ giấy tờ pháp lý, văn bằng, chứng chỉ, giấy phép lao động hoặc văn bản miễn giấy phép lao động, đúng chức danh và thời hạn giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh giao Phòng Giáo dục Phổ thông chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn theo dõi việc khắc phục các hạn chế tại những cơ sở giáo dục đã được kiểm tra, nhằm đảm bảo hoạt động liên kết giáo dục được thực hiện đúng quy định.