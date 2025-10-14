Viettel và Qualcomm tổ chức hội thảo Open RAN lớn nhất Việt Nam

(Ngày Nay) -Đây là sự kiện 5G Open RAN lớn nhất từng diễn ra tại Việt Nam.
Hệ sinh thái sản phẩm viễn thông của Viettel High Tech tại các sự kiện quốc gia.
Ngày 15/10/2025 tại Hà Nội, Viettel High Tech và Qualcomm sẽ đồng tổ chức hội thảo quốc tế Open RAN Connect 2025.

Với chủ đề “Enabling the Future: Core Technologies for Open RAN at Scale”, tập trung vào các công nghệ lõi để triển khai Open RAN trên quy mô toàn cầu.

Sự kiện quy tụ đại diện các tổ chức, doanh nghiệp viễn thông, giới nghiên cứu trong và ngoài nước, cùng thảo luận lộ trình mở rộng thương mại hóa Open RAN, hướng tới hạ tầng số hiệu quả và bền vững. Diễn giả đến từ Hiệp hội Di động toàn cầu (GSMA), Hiệp hội quốc tế về Open RAN (ORAN Alliance); Bộ Khoa học & Công nghệ; Tập đoàn Qualcomm, Viettel High Tech, Viettel Networks, Gartner…

Các chủ đề đáng chú ý gồm: GSMA sẽ chia sẻ về tiềm năng phát triển và ảnh hưởng của công nghệ Open RAN đối với ngành viễn thông toàn cầu. O-RAN Alliance cập nhật tình hình phát triển của O-RAN hiện nay và định hướng cho kỷ nguyên mạng 5G–6G sắp tới. Qualcomm đưa ra tầm quan trọng của chip xử lý chuyên dụng (ASIC) trong việc mở rộng nền tảng Open RAN. Gartner công bố báo cáo phân tích thị trường 5G RAN, trong đó đặc biệt ghi nhận một doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong báo cáo “Gartner Magic Quadrant 2025 for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions” - tài liệu tham khảo quan trọng của các nhà mạng khi lựa chọn đối tác cung cấp thiết bị. Đại diện Viettel cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tế quy mô lớn tại Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ viễn thông thế giới.

Viettel và Qualcomm tổ chức hội thảo Open RAN lớn nhất Việt Nam ảnh 1

Năm 2024, sự kiện gây tiếng vang khi Viettel công bố thương mại hóa thiết bị 5G Việt Nam.

Open RAN Connect 2025 khẳng định Việt Nam đã trở thành một trong những trung tâm mới của phong trào Open RAN toàn cầu. Đây không chỉ là diễn đàn công nghệ mà còn minh chứng cho khả năng tiên phong của một doanh nghiệp Việt Nam trong việc cùng đối tác quốc tế định hình hạ tầng viễn thông tương lai.

Cũng tại hội nghị, đại diện một số công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu sẽ công bố một số báo cáo và giải thưởng quốc tế vinh danh thiết bị viễn thông Việt Nam. Đây là một bước tiến lớn không chỉ của Viettel mà còn của Việt Nam khi lần đầu tiên một sản phẩm công nghệ Make in Vietnam nhận được sự ghi nhận của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường uy tín trên thế giới.

Sự công nhận này tiếp tục khẳng định năng lực công nghệ Việt Nam vươn ra toàn cầu, đồng thời đánh dấu thành quả hợp tác chiến lược giữa Viettel và Qualcomm từ năm 2022. Chỉ sau 7 tháng hợp tác, tại MWC Barcelona 2023, hai bên đã ra mắt khối vô tuyến 5G (RU) đầu tiên trên thế giới sử dụng chipset ASIC chuẩn Open RAN, một thành tựu mà các nhà sản xuất truyền thống phải mất nhiều năm mới đạt được.

Viettel và Qualcomm tổ chức hội thảo Open RAN lớn nhất Việt Nam ảnh 2
Ông Cristiano Amon – Chủ tịch kiêm CEO Qualcomm đã có chuyến thăm và làm việc với Viettel High Tech.

Tháng 11/2024, Viettel chính thức thương mại hóa trạm gốc 5G Open RAN ASIC “Make in Vietnam” – cột mốc khẳng định năng lực tự chủ nghiên cứu, phát triển thiết bị 5G của doanh nghiệp Việt Nam.

Hết tháng 12/2025, Viettel High Tech sẽ triển khai 2.500 trạm 5G Open RAN trên toàn quốc, kết quả đo kiểm cho thấy thiết bị 5G Viettel sử dụng chipset Qualcomm giúp tiết kiệm tới 24% điện năng trong điều kiện tải cao, đồng thời duy trì hiệu năng ổn định với tốc độ tải xuống 1,2–1,7 Gb/s, ngang tầm các nhà cung cấp hàng đầu thế giới.

