Viettel công bố thúc đẩy lộ trình 6G, hướng tới thương mại hóa từ năm 2029

(Ngày Nay) - Tại MWC Barcelona 2026, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố tăng tốc nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ 6G do Viettel làm chủ, đồng thời tham gia liên minh chiến lược toàn cầu do Qualcomm Technologies khởi xướng nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và triển khai 6G trên phạm vi toàn cầu từ năm 2029.

Theo định hướng, 6G được thiết kế như một hệ thống AI-native, tích hợp trí tuệ nhân tạo xuyên suốt từ thiết bị, mạng lưới đến hạ tầng điện toán đám mây. Công nghệ này phát triển trên ba trụ cột chính: kết nối thế hệ mới, cảm biến diện rộng và năng lực tính toán hiệu năng cao.

Viettel tham gia vào các hoạt động nghiên cứu kiến trúc 6G, thử nghiệm sớm hệ thống và thiết bị tiền thương mại vào năm 2028, đóng góp xây dựng tiêu chuẩn và chuẩn bị cho triển khai thương mại từ năm 2029.

Viettel xác định “thương mại hóa 6G” không chỉ là cung cấp dịch vụ viễn thông 6G trong tương lai mà là kinh doanh các sản phẩm công nghệ 6G do Viettel nghiên cứu, phát triển và sản xuất, bao gồm thiết bị mạng, nền tảng phần mềm và hệ sinh thái thiết bị thông minh tích hợp AI.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, cho biết: “Việc tham gia liên minh 6G toàn cầu thể hiện cam kết của Viettel trong việc làm chủ công nghệ lõi và đóng góp vào hệ sinh thái 6G từ giai đoạn đầu. Chúng tôi mong muốn cùng các đối tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời từng bước đưa các sản phẩm công nghệ do Việt Nam nghiên cứu, phát triển tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.”

Ông Alkash Palkhiwala, Giám đốc Tài chính kiêm Giám đốc Điều hành của Qualcomm chia sẻ: “Viettel là một trong những đội ngũ tiên tiến nhất, phản hồi nhanh nhạy và xuất sắc mà chúng tôi từng hợp tác trên thế giới. Tốc độ đổi mới và khả năng thực thi của họ thực sự ấn tượng. Chúng tôi đã chứng kiến những tiến bộ dần dần trong ngành, nhưng mối quan hệ đối tác này có tiềm năng tạo ra điều gì đó hoàn toàn khác biệt, những đột phá lần đầu tiên trên thế giới. Qualcomm rất trân trọng sự ủng hộ mạnh mẽ từ Viettel và từ đất nước Việt Nam. Đây là cam kết hợp tác dài hạn”.

Tại sự kiện, Viettel cũng công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Qualcomm Technologies, Inc. nhằm thiết lập hợp tác chiến lược trong lĩnh vực thiết bị di động thông minh tích hợp AI. Theo nội dung MoU, hai bên hướng tới mục tiêu cùng phát triển và thương mại hóa dòng điện thoại thông minh flagship (chủ lực, cao cấp nhất). Qualcomm sẽ cung cấp hoặc cho phép cấp phép thiết kế tham chiếu (reference design) cho thiết bị, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình đánh giá và tích hợp. Viettel sẽ trực tiếp phát triển, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm dựa trên nền tảng đó, tích hợp hệ sinh thái phần mềm Agentic AI do Viettel tự phát triển. Sự kết hợp giữa phần cứng cao cấp của Qualcomm và nền tảng Agentic AI của Viettel được kỳ vọng tạo ra thế hệ thiết bị thông minh mới, đóng vai trò đầu cuối trong hệ sinh thái 5G hiện tại và tiến tới 6G trong tương lai.

Viettel hiện là doanh nghiệp tiên phong triển khai 5G và Open RAN thương mại quy mô lớn. Với công bố tại MWC Barcelona 2026, Viettel tiếp tục tham gia vào quá trình xây dựng nền tảng kỹ thuật 6G thông qua nghiên cứu kiến trúc mạng, thử nghiệm công nghệ lõi và thúc đẩy tiêu chuẩn hóa quốc tế.

Tại MWC Barcelona 2026, Viettel trưng bày 24 sản phẩm và giải pháp công nghệ tại Hall 4, gian 4E40, Fira Gran Via, Barcelona.