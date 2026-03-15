Dàn Anh Trai "Say Hi” 2025 gây ấn tượng với “tạo hình” độc lạ

(Ngày Nay) - Buổi tập trước đêm diễn “A White Valentince Concert” đã thu hút sự chú ý của khán giả bởi những màn hoá trang sáng tạo của dàn “anh trai” 2025.
Dàn Anh Trai "Say Hi” 2025 gây ấn tượng với “tạo hình” độc lạ

“Best Rehearsal Outfit” là hạng mục đặc biệt của các concert thuộc vũ trụ “Say Hi”, chứa đựng nhiều khoảnh khắc thú vị được khán giả chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Xuất hiện tại buổi tập, dàn “anh trai” 2025 tiếp tục mang đến những màn hoá thân độc đáo trên sân khấu.

Dàn Anh Trai "Say Hi” 2025 gây ấn tượng với “tạo hình” độc lạ ảnh 1

Nhiều nghệ sĩ nhập vai vào những nhân vật hoạt hình quen thuộc như Hải Nam trong vai “nàng tiên cá”, Robber nhập vai “thám tử Mori” hay B Ray với tạo hình “chú chó đốm”. Các “anh trai” còn hoá thân vào nhiều concept khác nhau như “boy phố” (Big Daddy, Phúc Du, DILLAN) hay “Vườn Sao Băng” (buitruonglinh, Mason Nguyễn, CONGB, Tez, Sơn.K), tạo bầu không khí sôi động cho buổi tập. Những bài viết ghi lại về buổi rehearsal nhanh chóng lan truyền tích cực trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và tương tác của công chúng trước thềm đêm diễn.

Dàn Anh Trai "Say Hi” 2025 gây ấn tượng với “tạo hình” độc lạ ảnh 2

Ngoài các hoạt động bên lề, buổi chạy thử cũng là giai đoạn quan trọng để hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho chương trình. Các “anh trai” duy trì sự nghiêm túc và tập trung cao độ xuyên suốt buổi tập, nhằm mang đến những màn trình diễn chỉnh chu và nhiều điểm nhấn để phục vụ người xem.

Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ càng trong các tiết mục, hệ thống sân khấu của chương trình cũng được đầu tư, làm mới. Sân khấu “Vũ Trụ Song Tấu” sẽ lần đầu ra mắt khán giả với sự kết hợp của live band và nhiều loại nhạc cụ đa dạng, hứa hẹn tạo nên những màn trình diễn giàu năng lượng, thổi “màu sắc âm nhạc” mới đến các tiết mục quen thuộc.

Đêm concert “A White Valentine” của “Anh Trai Say Hi” 2025 sẽ được tổ chức vào 16/3 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Sự kiện không chỉ là một đêm trình diễn âm nhạc mà còn là lời tri ân của ban tổ chức và các nghệ sĩ, đáp lại tình cảm của người hâm mộ trong suốt thời gian qua.

Hữu Quyết
