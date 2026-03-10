Viettel Smart IP: Mảnh ghép hạ tầng số trong hệ sinh thái Secure – Intelligent – Open – Sustainable tại MWC Barcelona 2026

(Ngày Nay) - Viettel Solutions đã mang đến MWC 2026 Bộ giải pháp quản lý & vận hành Khu công nghiệp - Viettel Smart IP như một minh chứng sống động cho năng lực làm chủ hạ tầng số và chuyển hóa công nghệ lõi thành giá trị thực tiễn cho nền kinh tế công nghiệp.

Tại MWC Barcelona 2026, chủ đề “The IQ Era” (Kỷ nguyên Trí tuệ) cho thấy AI đang tái định nghĩa mọi ngành. Với doanh nghiệp quản lý khu công nghiệp (KCN), đây là thời điểm chuyển từ “vận hành theo báo cáo” sang “vận hành theo dữ liệu thời gian thực”, an toàn hơn, hiệu quả hơn và minh bạch hơn. Trong không gian trưng bày được thiết kế như một hệ sinh thái công nghệ mở với thông điệp Secure – Intelligent – Open – Sustainable, Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) – Thành viên Tập Đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã mang tới một bộ giải pháp giải quyết các vấn đề và phát triển khu công nghiệp thông minh.

Một nền tảng hợp nhất cho quản lý & vận hành KCN

Một trong những “điểm nghẽn” phổ biến nhất trong quản lý & vận hành KCN hiện nay là dữ liệu phân mảnh và hệ thống rời rạc. Các lĩnh vực như an ninh – phòng cháy chữa cháy (PCCC), quan trắc môi trường, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, tài chính – công nợ hay dịch vụ doanh nghiệp thường nằm ở những hệ thống riêng biệt, khiến việc tổng hợp dữ liệu và xử lý sự cố mất nhiều thời gian.

Viettel Smart IP là nền tảng số phục vụ quản lý và vận hành KCN, cho phép kết nối các hệ thống hạ tầng, môi trường và dịch vụ doanh nghiệp trên một không gian dữ liệu thống nhất, hỗ trợ điều hành theo thời gian thực. Bộ giải pháp này giải quyết bài toán này bằng cách hợp nhất dữ liệu và quy trình quản lý vận hành trên một nền tảng duy nhất, cho phép phân tích, cảnh báo theo thời gian thực và lưu vết toàn bộ vòng đời xử lý sự cố hoặc công việc. Nhờ đó, Ban quản lý KCN có thể theo dõi, điều phối và kiểm soát tiến độ xử lý một cách minh bạch, đồng bộ giữa các phòng ban.

Được đặt tại khu vực 5G Open RAN Ecosystem, bộ giải pháp không chỉ là các giải pháp ứng dụng, mà là tầng “ứng dụng công nghiệp” được xây dựng trực tiếp trên nền tảng hạ tầng viễn thông, Cloud và an toàn thông tin do Viettel tự nghiên cứu, phát triển và vận hành.

Secure – An toàn từ hạ tầng đến vận hành

Ý nghĩa “Secure” của gian hàng Viettel không dừng ở an toàn thông tin mạng, mà được mở rộng tới an toàn vận hành và an toàn môi trường trong không gian công nghiệp. Viettel Smart IP tích hợp các phân hệ quản lý an ninh, PCCC, giám sát môi trường, nước thải – khí thải trên cùng một nền tảng.

Ở cấp điều hành, hệ thống cung cấp dashboard trực quan và bản đồ GIS giúp lãnh đạo nắm “toàn cảnh” hoạt động KCN theo thời gian thực: từ điểm nóng môi trường, nước thải, an ninh trật tự đến trạng thái hạ tầng – tiện ích, tiến độ quy trình vận hành hằng ngày hay phản ánh và mức độ hài lòng của doanh nghiệp.

Nhờ kết nối trực tiếp với cảm biến IoT, camera AI và hệ thống quan trắc môi trường, mọi bất thường – từ rò rỉ nước, vượt ngưỡng khí thải đến nguy cơ cháy nổ – đều được phát hiện sớm và xử lý kịp thời. An toàn không còn là phản ứng thụ động, mà trở thành cơ chế chủ động được “thiết kế sẵn” trong hạ tầng.

Intelligent – Trí tuệ dữ liệu cho điều hành công nghiệp

Trong thông điệp chung của gian hàng, “Intelligent” được hiện thực hóa bằng việc tích hợp AI và Big Data vào toàn bộ chu trình vận hành. Trên nền dữ liệu lớn được thu thập từ hạ tầng kỹ thuật, môi trường và các hệ thống quản lý, Viettel Smart IP đồng bộ dữ liệu về Trung tâm điều hành IOC, nơi hệ thống AI phân tích xu hướng vận hành, dự báo rủi ro và gợi ý phương án tối ưu.

Giải pháp kết hợp các công nghệ AIoT (AI + IoT), GIS, VMS và nền tảng IOC để hình thành hệ thống giám sát và phân tích dữ liệu công nghiệp toàn diện. Các dữ liệu quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, tiện ích, môi trường, khách hàng và tài chính được số hóa và hiển thị trực quan trên bản đồ số GIS 2D/3D.

Trên nền dữ liệu này, các mô hình AI có thể phân tích xu hướng và tối ưu vận hành như tối ưu chiếu sáng, điều chỉnh hóa chất xử lý nước thải, giảm thất thoát nước và tối ưu sử dụng năng lượng.

Open – Kiến trúc mở, kết nối linh hoạt

Tinh thần “Open” của gian hàng Viettel được thể hiện rõ trong kiến trúc mở của Viettel Smart IP. Giải pháp hỗ trợ đa chuẩn giao tiếp (API, MQTT, Modbus, OPC-UA…), tương thích với nhiều loại thiết bị và hệ thống hiện hữu như SCADA, ERP, BIM, CRM.

Nhờ kiến trúc mở này, Viettel Smart IP cho phép chủ đầu tư KCN triển khai linh hoạt theo từng giai đoạn, tận dụng hạ tầng sẵn có và từng bước tự động hóa các quy trình quản lý vận hành giữa các phòng ban. Mô hình có thể áp dụng cho một KCN độc lập hoặc liên thông nhiều khu công nghiệp, khu kinh thế, cụm công nghiệp trong một hệ sinh thái liên vùng.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, tính mở không chỉ là kỹ thuật, mà còn là tư duy hợp tác – nơi Viettel sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác quốc tế để đồng phát triển hệ sinh thái công nghiệp thông minh.

Sustainable – Hướng tới KCN xanh, phát thải thấp

Sustainable là giá trị xuyên suốt trong định hướng phát triển của Viettel tại MWC 2026. Viettel Smart IP đóng góp trực tiếp vào mục tiêu này thông qua các phân hệ quản lý môi trường, năng lượng và tài chính minh bạch. Xu hướng phát triển Khu công nghiệp sinh thái (Eco-Industrial Park – EIP) đang được thúc đẩy bởi các tổ chức quốc tế như UNIDO và World Bank, trong đó dữ liệu môi trường minh bạch và khả năng giám sát liên tục là yếu tố cốt lõi để KCN phát triển bền vững.

Viettel Smart IP hỗ trợ xây dựng nền dữ liệu ESG theo chu trình: dữ liệu – giám sát – cảnh báo – báo cáo tự động theo thời gian thực. Các phân hệ như camera thông minh, quan trắc nước thải, hệ thống hóa chất tự động, chiếu sáng thông minh hay năng lượng mặt trời giúp KCN nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và tiến tới vận hành bền vững.

Bên cạnh các phân hệ giám sát nước thải, khí thải, chất lượng không khí, chiếu sáng, nước sạch,… hệ thống cung cấp phân tích xu hướng để giúp doanh nghiệp điều chỉnh quy trình sản xuất theo hướng giảm phát thải.

Nhờ đó, Viettel Smart IP giúp doanh nghiệp trong KCN nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn ESG, tăng uy tín với nhà đầu tư quốc tế và góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Kiến tạo nền dữ liệu cho KCN xanh của tương lai

Với các năng lực nền tảng vững chắc, Viettel Smart IP không chỉ là một sản phẩm, mà là minh chứng cho năng lực chuyển hóa công nghệ lõi thành giải pháp thực tiễn – từ phòng thí nghiệm ra mạng lưới thương mại, từ hạ tầng kết nối đến giá trị kinh tế – xã hội.

Khu công nghiệp và khu kinh tế đang và sẽ là “Nam châm” hút FDI của Việt Nam trong giai đoạn tới. Khi dòng vốn ngày càng ưu tiên tiêu chí xanh và minh bạch dữ liệu, một KCN có năng lực giám sát môi trường theo thời gian thực, tối ưu nguồn lực và sẵn sàng dữ liệu ESG sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Viettel Solutions mang Viettel Smart IP tới MWC Barcelona 2026 như một cam kết giải pháp “Make in Vietnam” cho công nghiệp xanh: tối ưu vận hành hôm nay, kiến tạo nền dữ liệu cho KCN xanh của tương lai.