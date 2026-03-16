Tổng thống Trump yêu cầu Tehran "đầu hàng", cho rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran có thể đã chết

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran phải “đầu hàng” nếu muốn chấm dứt chiến tranh và cho biết ông đang nghe tin rằng tân Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Mojtaba Khamenei, có thể đã thiệt mạng.
Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với NBC News hôm 14/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không chắc liệu Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Mojtaba Khamenei, có còn sống hay không. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN)

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News được kênh Fox News ngày 15/3 dẫn lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Tôi nghe nói ông ta (Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Mojtaba Khamenei) không còn sống, và nếu ông ta còn sống, ông ta nên làm một điều rất khôn ngoan cho đất nước mình, đó là đầu hàng”.

Tổng thống Trump cũng nói rằng ông không chắc liệu nhà lãnh đạo Iran có còn sống hay không.

“Tôi không biết liệu ông ta có còn sống hay không. Cho đến nay, chưa ai có thể thấy ông ta”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng nói rằng Iran đang tìm kiếm đàm phán, nhưng ông chưa sẵn sàng đạt được thỏa thuận.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Iran muốn đạt được một thỏa thuận, và tôi chưa muốn làm điều đó vì các điều khoản vẫn chưa đủ tốt”.

Liên quan tới sức khoẻ của tân Lãnh tụ Tối cao Iran, một quan chức cấp cao Israel nói với Fox News rằng ông Mojtaba Khamenei “ở trong tình trạng thể chất kém để có thể hoạt động” và bị thương.

Quan chức này cho biết ông Mojtaba Khamenei đang được bao quanh bởi các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), những người hiện đang kiểm soát và quản lý mọi hoạt động của ông.

Hiện nay, tình báo Israel đang tìm cách xác định mức độ thương tích của ông Mojtaba Khamenei khi nhà lãnh đạo mới của Iran chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi kế nhiệm cha mình, cố Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Theo các báo cáo, ông Mojtaba Khamenei bị thương trong các đòn tấn công mở màn của Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Khủng khiếp (Operation Epic Fury), cũng là loạt tấn công đã khiến Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng.

Đầu tuần này, một nguồn tin tiết lộ với kênh CNN của Mỹ rằng ông Mojtaba Khamenei bị gãy xương bàn chân, bầm tím mắt trái và bị các vết rách nhẹ trên mặt trong ngày đầu tiên của chiến dịch ném bom do Mỹ và Israel tiến hành - ngày 28/2.

Một số quan chức Iran xác nhận ông Mojtaba Khamenei bị thương song chưa công bố thêm chi tiết về mức độ chấn thương.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình MS NOW hôm 14/3/2026, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng,Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei có sức khỏe tốt và quản lý đất nước một cách mạnh mẽ. (Trong ảnh: Ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: AA/TTXVN)

Vào ngày 12/3, ông Mojtaba Khamenei đã có thông điệp đầu tiên bằng văn bản đầu.

Thông điệp được phát trên truyền hình nhà nước, trong đó người dẫn chương trình đọc nội dung bằng tiếng Farsi và màn hình hiển thị biểu ngữ kèm hình ảnh của ông Mojtaba Khamenei.

Trong thông điệp, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 12/3, ông Mojtaba Khamenei cho biết Iran sẽ tiếp tục sử dụng việc đóng cửa Eo biển Hormuz như một công cụ gây sức ép đối với các đối thủ.

“Việc đóng cửa Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục là công cụ gây sức ép đối với kẻ thù”, ông Mojtaba Khamenei nói.

Ông Mojtaba Khamenei cũng cho biết Iran đang nghiên cứu khả năng mở thêm các mặt trận mới chống lại đối thủ nếu chiến tranh tiếp diễn.

Tuy nhiên, theo Fox News, một số chuyên gia cho rằng thông điệp này có thể do các thành viên của IRGC soạn thảo.

Về phía Iran, theo Ngoại trưởng nước này, ông Abbas Araghchi, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei có sức khỏe tốt và quản lý đất nước một cách mạnh mẽ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình MS NOW hôm 14/3, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định ông Mojtaba Khamenei sẽ sớm xuất hiện trước công chúng.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nhấn mạnh: “Họ sẽ sớm thấy ông ấy. Tôi nghĩ rằng không có vấn đề gì với tân Lãnh tụ tối cao… Ông ấy đang thực hiện nhiệm vụ của mình theo hiến pháp”.

Ngoại trưởng Iran cũng khẳng định hệ thống quản trị của nước này không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân hay nhóm nào và cơ cấu này vẫn đang vận hành tốt.

Sáng 15/3, hơn 6 triệu cử tri của Thủ đô Hà Nội hoà cùng hơn 78,9 triệu cử tri trên cả nước tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tinh thần, trách nhiệm cao của cử tri Thủ đô
(Ngày Nay) - Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tính đến 19 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn thành phố đạt 99,46%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao.
Nga phát triển AI phát hiện bão và lốc xoáy chỉ trong nửa giờ
Nga phát triển AI phát hiện bão và lốc xoáy chỉ trong nửa giờ
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Nga đã huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các cơn bão và lốc xoáy chỉ trong vòng 15-30 phút sau khi hình thành, mở ra khả năng cảnh báo sớm và dự báo chính xác hơn. Với bước phát triển này, việc xử lý dữ liệu thủ công để phát hiện những hiện tượng này trước đây có thể mất hàng tháng, trong khi AI có thể hoàn thành trong vài phút.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Trọng Đức
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam bỏ phiếu tại các điểm bầu cử ở Hà Nội
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, cùng với cử tri trên cả nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội.
Người dân vùng biên giới thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) hân hoan bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN
Ngày hội non sông lan tỏa khắp vùng biên
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, hòa chung không khí Ngày hội non sông, đông đảo cử tri tỉnh Tuyên Quang nô nức cầm lá phiếu trên tay đến các khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài phụng sự Tổ quốc và nhân dân.