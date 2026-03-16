Tổng thống Trump yêu cầu Tehran "đầu hàng", cho rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran có thể đã chết

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran phải “đầu hàng” nếu muốn chấm dứt chiến tranh và cho biết ông đang nghe tin rằng tân Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Mojtaba Khamenei, có thể đã thiệt mạng.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News được kênh Fox News ngày 15/3 dẫn lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Tôi nghe nói ông ta (Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Mojtaba Khamenei) không còn sống, và nếu ông ta còn sống, ông ta nên làm một điều rất khôn ngoan cho đất nước mình, đó là đầu hàng”.

Tổng thống Trump cũng nói rằng ông không chắc liệu nhà lãnh đạo Iran có còn sống hay không.

“Tôi không biết liệu ông ta có còn sống hay không. Cho đến nay, chưa ai có thể thấy ông ta”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng nói rằng Iran đang tìm kiếm đàm phán, nhưng ông chưa sẵn sàng đạt được thỏa thuận.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Iran muốn đạt được một thỏa thuận, và tôi chưa muốn làm điều đó vì các điều khoản vẫn chưa đủ tốt”.

Liên quan tới sức khoẻ của tân Lãnh tụ Tối cao Iran, một quan chức cấp cao Israel nói với Fox News rằng ông Mojtaba Khamenei “ở trong tình trạng thể chất kém để có thể hoạt động” và bị thương.

Quan chức này cho biết ông Mojtaba Khamenei đang được bao quanh bởi các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), những người hiện đang kiểm soát và quản lý mọi hoạt động của ông.

Hiện nay, tình báo Israel đang tìm cách xác định mức độ thương tích của ông Mojtaba Khamenei khi nhà lãnh đạo mới của Iran chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi kế nhiệm cha mình, cố Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Theo các báo cáo, ông Mojtaba Khamenei bị thương trong các đòn tấn công mở màn của Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Khủng khiếp (Operation Epic Fury), cũng là loạt tấn công đã khiến Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng.

Đầu tuần này, một nguồn tin tiết lộ với kênh CNN của Mỹ rằng ông Mojtaba Khamenei bị gãy xương bàn chân, bầm tím mắt trái và bị các vết rách nhẹ trên mặt trong ngày đầu tiên của chiến dịch ném bom do Mỹ và Israel tiến hành - ngày 28/2.

Một số quan chức Iran xác nhận ông Mojtaba Khamenei bị thương song chưa công bố thêm chi tiết về mức độ chấn thương.

Vào ngày 12/3, ông Mojtaba Khamenei đã có thông điệp đầu tiên bằng văn bản đầu.

Thông điệp được phát trên truyền hình nhà nước, trong đó người dẫn chương trình đọc nội dung bằng tiếng Farsi và màn hình hiển thị biểu ngữ kèm hình ảnh của ông Mojtaba Khamenei.

Trong thông điệp, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 12/3, ông Mojtaba Khamenei cho biết Iran sẽ tiếp tục sử dụng việc đóng cửa Eo biển Hormuz như một công cụ gây sức ép đối với các đối thủ.

“Việc đóng cửa Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục là công cụ gây sức ép đối với kẻ thù”, ông Mojtaba Khamenei nói.

Ông Mojtaba Khamenei cũng cho biết Iran đang nghiên cứu khả năng mở thêm các mặt trận mới chống lại đối thủ nếu chiến tranh tiếp diễn.

Tuy nhiên, theo Fox News, một số chuyên gia cho rằng thông điệp này có thể do các thành viên của IRGC soạn thảo.

Về phía Iran, theo Ngoại trưởng nước này, ông Abbas Araghchi, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei có sức khỏe tốt và quản lý đất nước một cách mạnh mẽ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình MS NOW hôm 14/3, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định ông Mojtaba Khamenei sẽ sớm xuất hiện trước công chúng.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nhấn mạnh: “Họ sẽ sớm thấy ông ấy. Tôi nghĩ rằng không có vấn đề gì với tân Lãnh tụ tối cao… Ông ấy đang thực hiện nhiệm vụ của mình theo hiến pháp”.

Ngoại trưởng Iran cũng khẳng định hệ thống quản trị của nước này không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân hay nhóm nào và cơ cấu này vẫn đang vận hành tốt.