Lễ trao giải Oscar 2026: Đêm vinh danh của điện ảnh với nhiều kỷ lục chờ bị phá vỡ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới - Oscar lần thứ 98 chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 15/3 theo giờ miền Đông nước Mỹ (6 giờ ngày 16/3 theo giờ Việt Nam) tại nhà hát Dolby ở Los Angeles, với sự góp mặt của danh hài Conan O'Brien trong vai trò người dẫn chương trình.
Cuộc đua Oscar năm nay được đánh giá là vô cùng gay cấn khi bộ phim "Sinners" (tạm dịch: Tội đồ) của đạo diễn Ryan Coogler đã phá kỷ lục với 16 đề cử, nhiều hơn hai đề cử so với bất kỳ bộ phim nào trong lịch sử giải Oscar. Tuy nhiên, tác phẩm "One Battle After Another" (tạm dịch: Một trận chiến nối tiếp) của đạo diễn Paul Thomas Anderson đang được dự đoán sẽ giành chiến thắng ở hạng mục quan trọng nhất - Phim hay nhất, sau một loạt thành công trong các giải thưởng tiền Oscar.

Theo dự đoán của các chuyên gia phê bình phim của hãng AP, "One Battle After Another" sẽ thắng giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất, trong khi Jessie Buckley sẽ giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong "Hamnet", và Michael B. Jordan sẽ thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với "Sinners".

Trong khi đó, Ryan Coogler có thể đi vào lịch sử với tư cách là đạo diễn da màu đầu tiên giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất trong gần một thế kỷ tồn tại của giải Oscar. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Coogler cho biết ông chỉ đang cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc và không quá đặt nặng vào khả năng làm nên lịch sử.

Lễ trao giải năm nay có một số điểm đáng chú ý, bao gồm việc trao giải Oscar đầu tiên cho hạng mục Casting (quá trình tuyển chọn diễn viên và nhân sự phù hợp cho phim) xuất sắc nhất, với năm đề cử đều đến từ các bộ phim cũng được đề cử cho giải Phim hay nhất. Ngoài ra, phần tưởng niệm In Memoriam sẽ được kéo dài hơn thường lệ để vinh danh nhiều tên tuổi lớn của làng điện ảnh đã ra đi trong năm qua, bao gồm Robert Duvall, Robert Redford, Diane Keaton và Rob Reiner.

Về phần trình diễn, khán giả sẽ được thưởng thức hai tiết mục đặc sắc: EJAE, Audrey Nuna và Rei Ami biểu diễn ca khúc "Golden" (tạm dịch: Vàng son) từ bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (tạm dịch: Thợ săn quỷ KPop), trong khi Miles Caton và Raphael Saadiq trình diễn "I Lied To You" (tạm dịch: Anh đã nói dối em) từ bộ phim "Sinners" với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Đáng chú ý, năm nay có 76 phụ nữ được đề cử Oscar, một con số kỷ lục trong lịch sử giải thưởng. Các đề cử này trải dài từ các hạng mục diễn xuất, đạo diễn đến âm thanh và thiết kế sản xuất.

Về mặt thương mại, tổng doanh thu phòng vé toàn cầu của các phim được đề cử Phim hay nhất đã đạt gần 1,4 tỷ USD tính đến thời điểm công bố đề cử. Trong đó, "F1" dẫn đầu với 631,7 triệu USD, tiếp theo là "Sinners" với 368,3 triệu USD và "One Battle After Another" với 206,1 triệu USD.

Oscar 2026 giải thưởng điện ảnh Oscar

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nga phát triển AI phát hiện bão và lốc xoáy chỉ trong nửa giờ
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Nga đã huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các cơn bão và lốc xoáy chỉ trong vòng 15-30 phút sau khi hình thành, mở ra khả năng cảnh báo sớm và dự báo chính xác hơn. Với bước phát triển này, việc xử lý dữ liệu thủ công để phát hiện những hiện tượng này trước đây có thể mất hàng tháng, trong khi AI có thể hoàn thành trong vài phút.
