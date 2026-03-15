Phường Phú Thượng: Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,40%

(Ngày Nay) - Tính đến 19h ngày 15/3, phường Phú Thượng đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,40%.

Theo Ủy ban Bầu cử phường Phú Thượng, toàn phường có 24.485 cử tri được phân bổ tại 16 khu vực bỏ phiếu. Trong ngày bầu cử, công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, khoa học; các lực lượng phục vụ hướng dẫn cử tri thực hiện đầy đủ các bước từ kiểm tra danh sách, nhận phiếu đến bỏ phiếu, bảo đảm đúng quy trình.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, quá trình bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, bảo đảm dân chủ, công khai và đúng quy định.

Tính đến 19h, toàn phường có 24.337 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,40%. Trong đó, 6 tổ bầu cử đạt tỷ lệ 100%, gồm các tổ bầu cử số 3, 5, 6, 8, 9 và 12.

Trong suốt ngày bầu cử, các tổ bầu cử thực hiện nghiêm túc quy trình; công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy được triển khai đầy đủ. Các lực lượng cũng tích cực hỗ trợ cử tri cao tuổi, cử tri khuyết tật và những trường hợp gặp khó khăn trong việc di chuyển để mọi công dân đều có thể thực hiện quyền bầu cử.

Tại các khu vực bỏ phiếu, nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng đối với các ứng cử viên và kỳ vọng những đại biểu được lựa chọn sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp.

Kết quả bầu cử tại phường Phú Thượng thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao của cử tri, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.