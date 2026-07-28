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VinFast Amio S2: Mẫu xe “vừa lòng phụ huynh, đúng ý học sinh” trước mùa tựu trường

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Giới hạn tốc độ ở mức vừa phải và sử dụng pin LFP bền bỉ, VinFast Amio S2 đáp ứng những tiêu chí phụ huynh quan tâm khi chọn phương tiện cho con. Thiết kế trẻ trung cùng 5 màu sắc cũng giúp mẫu xe dễ dàng “cưa đổ” nhóm người dùng học sinh.
VinFast Amio S2: Mẫu xe “vừa lòng phụ huynh, đúng ý học sinh” trước mùa tựu trường

Lựa chọn an toàn cho con, an tâm cho cha mẹ

Năm học mới đến gần cũng là lúc nhiều phụ huynh bắt đầu tìm kiếm phương tiện phù hợp cho con. Tuy nhiên, giữa hàng loạt mẫu xe điện có nguồn gốc và chất lượng khó kiểm chứng, việc lựa chọn một sản phẩm an toàn, đáng tin cậy không hề đơn giản.

Chị Lê Thanh Hải (Hà Nội) cho biết từng cân nhắc cả xe 50 cc lẫn các loại xe điện chạy ắc quy, nhưng vẫn lo ngại về trang bị an toàn và chất lượng sản phẩm. Bởi vậy, khi Amio S2 - mẫu xe điện học sinh mới nhất của VinFast - ra mắt, chị cảm thấy “nhẹ cả người”.

“Điều khiến tôi yên tâm là xe đến từ thương hiệu uy tín, tốc độ xe cũng vừa phải, phù hợp với người mới tập lái như con gái tôi”, chị Hải chia sẻ.

Được phát triển cho học sinh và người thường xuyên di chuyển quãng ngắn, Amio S2 sử dụng động cơ có công suất danh định khoảng 240 W. Ở chế độ Sport, xe đạt tốc độ tối đa 25 km/h và tăng tốc từ tốn, hỗ trợ người mới dễ làm quen và chủ động kiểm soát phương tiện. Với cấu hình này, Amio S2 thuộc nhóm phương tiện không yêu cầu giấy phép lái xe theo quy định hiện hành. Học sinh từ 16 tuổi có thể sử dụng xe hợp pháp, qua đó giúp phụ huynh an tâm khi giao phương tiện cho con.

Bên cạnh khả năng vận hành vừa sức, Amio S2 còn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ loạt trang bị an toàn và tiện ích vượt tầm giá. Reviewer Trương Ngọc Dương, chủ kênh Dương Dê, đặc biệt bất ngờ khi mẫu xe giá 12 triệu đồng được trang bị pin LFP thay vì ắc quy chì thường thấy trên nhiều dòng xe điện phổ thông.

Pin LFP có độ ổn định, độ bền và tuổi thọ cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều sản phẩm khó kiểm chứng nguồn gốc pin, trang bị này giúp phụ huynh an tâm hơn khi chọn xe cho con. Ngoài ra, mẫu xe còn sở hữu loạt tiện ích cho người dùng trẻ vận hành xe an toàn, dễ dàng hơn.

“Xe có đèn LED, có bàn đạp trợ lực dùng khi lên dốc, chở đồ. Đặc biệt, một tính năng đáng chú ý đó là chế độ đỗ P, giúp hạn chế tình trạng xe lao đi nếu trẻ nhỏ vô tình vít ga”, anh Dương nhấn mạnh.

Thiết kế cá tính “đốn tim” giới trẻ

“Nếu được quay trở lại những năm học cấp 3, chắc chắn mình sẽ đòi bố mẹ mua bằng được chiếc Amio S2. Xinh thế này cơ mà”, host Hà Ninh của kênh Xe Hay không giấu được sự thích thú khi trải nghiệm mẫu xe nhà VinFast.

Amio S2 sở hữu ngôn ngữ thiết kế trẻ trung, cá tính với 5 phiên bản màu sắc thời thượng gồm đen bóng, trắng đen, đỏ tươi, xanh ngọc và trắng tím. Bảng màu đa dạng giúp cả học sinh nam lẫn nữ dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp với phong cách riêng.

VinFast Amio S2: Mẫu xe “vừa lòng phụ huynh, đúng ý học sinh” trước mùa tựu trường ảnh 1

Không chỉ có kiểu dáng trẻ trung, Amio S2 còn đặc biệt hữu dụng với nhu cầu sử dụng hằng ngày nhờ khoang chứa đồ 12 lít, đủ cho một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng các vật dụng cá nhân. Kích thước gọn, dễ điều khiển và đủ tiện ích cho những hành trình ngắn cũng giúp mẫu xe đáp ứng tốt nhu cầu với nhiều nhóm người dùng khác nhau.

“Mẫu xe cũng rất phù hợp với nhóm người dùng là phụ nữ trẻ hoặc người nội trợ thường xuyên đi làm, đi chợ và đưa đón con trong phạm vi khoảng 20–30 km mỗi ngày”, reviewer Phan Anh của kênh Xe Hay nhận xét.

Amio S2 có giá niêm yết 12 triệu đồng, đã bao gồm pin LFP và bộ sạc. Không chỉ dễ tiếp cận ở chi phí ban đầu, mẫu xe còn giúp người dùng tiết kiệm đáng kể trong quá trình sử dụng. Chủ xe có thể cắm sạc ngay tại nhà qua đêm, tiện lợi như sạc điện thoại, mỗi lần sạc đầy chỉ tiêu tốn vài nghìn đồng tiền điện. Bên cạnh đó, chính sách bảo hành 6 năm cho xe, 8 năm cho pin cũng giúp phụ huynh yên tâm hơn khi xuống tiền mua xe cho con.

An toàn, dễ điều khiển, hợp gu học sinh và nhẹ chi phí cho gia đình, Amio S2 đang là một món “hàng hot” trong mùa tựu trường.

PV
VinFast Amio S2 xe điện

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