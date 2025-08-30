VinFast gây “choáng” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam bằng dàn xe “khủng”: Bộ đôi Lạc Hồng 900 LX tạo ấn tượng mạnh

(Ngày Nay) - Tại triển lãm 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), đông đảo người dân quan tâm tới di chuyển xanh đã có cơ hội chiêm ngưỡng những thành tựu nổi bật của VinFast và hệ sinh thái di chuyển xanh của Vingroup.

Ngày 28/8, triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) với quy mô gần 260.000 m2, quy tụ thành tựu của 34 tỉnh, 28 bộ, ngành cùng nhiều doanh nghiệp tiêu biểu.

Trong đó, các thương hiệu của Vingroup nổi bật với tổng diện tích trưng bày lên tới gần 3.400 m2, lần đầu giới thiệu trọn vẹn hệ sinh thái, tái hiện hành trình hơn ba thập kỷ và khẳng định khát vọng hội nhập, phát triển bền vững.

Bên cạnh khu vực gian hàng “Khởi nghiệp kiến quốc” trong nhà, khu vực ngoài trời tại Sân Tây mang đến cơ hội trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái di chuyển xanh của Vingroup.

Tâm điểm là phiên bản Chống đạn của chiếc xe cao cấp Lạc Hồng 900 LX đã vượt qua 440 phát đạn và 11 vụ nổ mìn khi kiểm thử tại Đức, đạt tiêu chuẩn bảo vệ VPAM VR7 dành cho nguyên thủ quốc gia. Chiếc xe được trưng bày nguyên trạng với hàng trăm vết đạn, khiến nhiều người liên tưởng tới một “pháo đài di động”.

Phiên bản Tiêu chuẩn của mẫu xe cũng được trưng bày trong gian hàng của Vingroup tại Sảnh “Khởi nghiệp kiến quốc”. Theo nhiều khách tham quan, Lạc Hồng 900 LX có thiết kế sang trọng, vật liệu hoàn thiện cao cấp cùng nhiều chi tiết gợi nhớ bản sắc văn hóa Việt Nam.

Khách tham quan tại khu vực Sân Tây cũng được chiêm ngưỡng mẫu bán tải concept VF Wild từng ra mắt tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2024 ở Mỹ, cùng đầy đủ dàn xe từ VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 đến VF 9.

Trong đó, hàng loạt chiếc xe với màu sắc, họa tiết nghệ thuật kết hợp với nhiều tên tuổi lớn như “ông trùm sneaker” Fabo Nguyễn, nghệ sĩ Việt Max, Thái Linh, Khoa Xian… được trưng bày nổi bật, tạo thành điểm check-in thú vị cho khách hàng.

“Đến triển lãm, tôi thấy VinFast đầu tư rất bài bản và quy mô, với hướng đi lâu dài đồng hành cùng người dân Việt. Tất cả sản phẩm đều hướng tới người tiêu dùng, nhằm phổ biến giao thông xanh, điện khí hóa ô tô một cách tốt nhất. Cả một hệ thống, từ xe điện đến robot thông minh, được xây dựng để phục vụ cho mục tiêu đó”, ông Nguyễn Quốc Bình (TP.HCM), đại diện cộng đồng OFFB, chia sẻ.

Ngoài ra, một trong những trải nghiệm được nhiều khách tham quan yêu thích là Immersive Room 4D - phòng chiếu ngoài trời đưa người tham quan đắm chìm trong hành trình thương hiệu qua hình ảnh, âm thanh và ánh sáng toàn cảnh.

Có mặt tại sự kiện, chị Trịnh Kiều Nhung (Hà Nội) bày tỏ cảm xúc ấn tượng và tự hào về dải sản phẩm xe điện Việt.

“VinFast trưng bày xe rất đẹp mắt và hoành tráng. Ấn tượng nhất là chiếc Lạc Hồng 900 LX chống đạn vì ngoại hình rất ngầu. Dàn xe trưng bày cũng bắt mắt, khiến mình cảm thấy tự hào khi một thương hiệu Việt có thể sản xuất ra những mẫu xe vừa đẹp vừa chất lượng cao cho người Việt”, chị Nhung khẳng định.

Cũng tại Sân Tây, người dân có cơ hội trải nghiệm toàn bộ hệ sinh thái xanh của Vingroup. Tại gian hàng của V-Green, nhiều người thích thú với mô hình trạm đổi pin độc đáo, mô hình trụ sạc công nghệ LINK… Cạnh đó là mô hình xe buýt điện, các dòng xe tối ưu cho dịch vụ Limo Green, Evo Grand…

Đáng chú ý, Green Future (GF) phối hợp cùng GSM mang đến “Ngày hội xanh – Thu xe xăng, Lên đời xe xanh” – hoạt động chuyển đổi xanh ngay tại chỗ với thủ tục đơn giản nhất và chi phí tối ưu nhất, diễn ra ở khu vực Công viên xứ sở thần tiên chỉ cách Trung tâm Triển lãm Việt Nam khoảng 5 phút di chuyển.

Để phục vụ khách đến tham quan Triển lãm, V-Green đã đưa vào hoạt động trạm sạc xe điện quy mô lớn chưa từng có tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với gần 1.200 cổng sạc, gồm 194 cổng sạc ô tô và 1.000 cổng sạc xe máy điện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng.

Cảm xúc trầm trồ, tự hào là tiếng nói chung của nhiều khách tham quan. Gian trưng bày của các thương hiệu trong hệ sinh thái Vingroup không chỉ đem lại trải nghiệm trực quan cho công chúng, mà còn khơi gợi niềm tự hào khi chứng kiến chặng đường phát triển thần tốc với những sản phẩm di chuyển thông minh hiện đại đến từ một thương hiệu Việt Nam.

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (28/8 – 5/9) vì thế không chỉ tái hiện chặng đường lịch sử, mà còn mở ra hình dung về một tương lai xanh, hiện đại và bền vững trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam. Trong bức tranh chung ấy, Vingroup nói chung và VinFast nói riêng đã góp phần khẳng định vị thế thương hiệu Việt, đồng thời lan tỏa cảm hứng đổi mới tới công chúng tham quan.