Vinmec Hạ Long cứu bé trai 2 tuổi khỏi nguy cơ biến chứng do bệnh lý ống phúc tinh mạc

Cảnh giác trước khối phồng bất thường vùng bẹn ở trẻ
Theo chia sẻ từ gia đình, trong vài tháng gần đây, mỗi khi bé vận động nhiều hoặc khóc lớn, vùng bẹn và bìu bên phải thường xuất hiện khối phồng to hơn bình thường. Tuy nhiên, khi trẻ nằm nghỉ hoặc ngủ, vùng phồng lại giảm kích thước khiến gia đình cho rằng đây chỉ là biểu hiện bình thường ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều, gia đình quyết định đưa trẻ tới Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long (Quảng Ninh) để kiểm tra chuyên sâu.
Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ xác định trẻ mắc tồn tại ống phúc tinh mạc - một bất thường liên quan đến quá trình phát triển của thai nhi nam trong giai đoạn bào thai.
TTƯT.BSCKII Phạm Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, Bệnh viện Vinmec Hạ Long, chuyên gia ngoại khoa với hơn 20 năm kinh nghiệm - lý giải, trong quá trình phát triển của thai nhi, tinh hoàn sẽ di chuyển từ ổ bụng xuống bìu thông qua ống phúc tinh mạc. Sau khi hoàn tất quá trình di chuyển, cấu trúc này thường tự đóng lại trong những tháng đầu đời.
Tuy nhiên, ở một số trẻ, ống không đóng kín hoàn toàn, tạo nên đường thông giữa ổ bụng và vùng bẹn - bìu. Khi đó, dịch ổ bụng hoặc các cấu trúc trong ổ bụng có thể di chuyển xuống theo đường này, gây hiện tượng phồng bất thường ở vùng bẹn hoặc bìu.
“Điểm dễ khiến phụ huynh nhầm lẫn là khối phồng có thể thay đổi theo tư thế. Khi trẻ nằm nghỉ, khối thường xẹp xuống nên nhiều gia đình nghĩ đây chỉ là phản ứng sinh lý thông thường”, bác sĩ Hùng cho biết.
Theo bác sĩ, nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành thoát vị bẹn. Khi đó, một phần ruột hoặc mạc nối trong ổ bụng có thể chui xuống vùng bẹn - bìu và bị kẹt lại, làm tăng nguy cơ tắc ruột hoặc ảnh hưởng tới tuần hoàn nuôi dưỡng cơ quan vùng bẹn.
Phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn giúp trẻ hồi phục nhanh
Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhi, ê-kíp Ngoại khoa tại Vinmec Hạ Long quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi xử lý ống phúc tinh mạc bằng phương pháp ít xâm lấn.
Theo bác sĩ Hùng, đây hiện là phương pháp được ưu tiên trong điều trị tồn tại ống phúc tinh mạc ở trẻ nhỏ nhờ khả năng quan sát rõ cấu trúc giải phẫu thông qua hệ thống hình ảnh phóng đại.
Khác với mổ mở truyền thống cần đường rạch dài tại vùng bẹn, phẫu thuật nội soi chỉ sử dụng các đường can thiệp rất nhỏ trên thành bụng. Hệ thống camera nội soi độ phân giải cao giúp phẫu thuật viên xác định chính xác vị trí tồn tại của ống phúc tinh mạc cũng như kiểm tra toàn bộ cấu trúc vùng bẹn ở cả hai bên.
Một trong những ưu điểm của nội soi là khả năng phát hiện đồng thời các bất thường tiềm ẩn ở bên đối diện - điều khó thực hiện nếu chỉ can thiệp bằng mổ mở thông thường.
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Phẫu thuật nội soi là phương pháp được ưu tiên trong điều trị tồn tại ống phúc tinh mạc ở trẻ nhỏ.