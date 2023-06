VNPT đạt giải vàng tại Giải thưởng quốc tế về kinh doanh và tiếp thị khách hàng Globee

Giải thưởng Globee là giải thưởng kinh doanh hàng đầu thế giới nhằm tôn vinh các tổ chức thuộc các lĩnh vực khác nhau để vinh danh những thành tựu và hiệu suất xuất sắc trong các doanh nghiệp trên toàn thế giới.



Giải thưởng quốc tế về kinh doanh và tiếp thị khách hàngGlobee (Sales, Marketing, Customer Success, and Operations Awards) được tổ chức lần thứ 10 với sự có mặt của các đơn vị lớn trên thế giới như IBM, Automation Anywhere, Inc, Hawke Media, PowerSchool, VNPT vv…

VNPT là doanh nghiệp Việt Nam tham gia Giải thưởng với 4 giải pháp công nghệ hiện đại gồm chứng thực chữ ký số công cộng (VNPT SmartCA), Tổng đài thông minh (VNPT SCC), Hóa đơn điện tử (VNPT invoice) và Hợp đồng điện tử (VNPT eContract). Kết quả là 3 trong số 4 sản phẩm của VNPT đạt giải vàng đó là: VNPT SmartCA, VNPT invoice, VNPT SCC, 1 sản phẩm đoạt giải đồng VNPT eContract. Đây đều là những sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin hữu ích hỗ trợ trong chuyển số của doanh nghiệp, giúp tăng giá trị khách hàng và dễ dàng tối ưu trải nghiệm người dùng.

Là đơn vị đầu tiên được cấp phép cung cấp dịch vụ CA tại Việt Nam, VNPT được đánh giá là nhà cung cấp dịch vụ CA uy tín, chiếm thị phần lớn và luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước. Hơn nữa, nhằm đón đầu xu hướng chuyển đổi số và trở thành đầu tàu dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, từ năm 2017, Tập đoàn VNPT đã đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các giải pháp với các công nghệ mũi nhọn 4.0, trong đó VNPT là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được Bộ TT&TT cấp giấy phép chung cấp dịch vụ chữ ký số từ xa VNPT SmartCA (tháng 10/2021). Với VNPT SmartCA, chỉ cần có Internet, người dùng có thể ký số mọi lúc, mọi nơi mà không phải phụ thuộc vào thiết bị nào khác như USB Token hay SIM điện thoại. Bên cạnh đó, VNPT đang là đơn vị duy nhất tại Việt Nam triển khai cung cấp chứng thư số bằng phương thức điện tử, giúp khách hàng thực hiện kích hoạt chữ ký số từ xa VNPT SmartCA bằng việc áp dụng công nghệ định danh khách hàng điện tử/ trực tuyến.

Tính tới tháng 8/2022, sản phẩm đạt giải vàng tại hạng mục Giải pháp phát triển doanh nghiệp này đã được tích hợp lên hơn 400 nền tảng giao dịch điện tử phổ biến như Cổng dịch vụ Công Quốc gia, BHXH Việt Nam, Tổng cục Thuế … và hiện VNPT cũng là nhà cung cấp dịch vụ CA hàng đầu với hơn 400 nghìn chứng thư số đang hoạt động.

Cùng với VNPT SmartCA, VNPT còn có 2 sản phẩm khác đạt giải vàng là VNPT SCC tại hạng mục giải pháp tốt nhất cho dịch vụ tổng đài chăm sóc khách hàng và VNPT invoice ở giải pháp phát triển doanh nghiệp. Hợp đồng điện tử (VNPT eContract) đạt giải đồng tại hạng mục mới dành cho phát triển doanh nghiệp.

VNPT đang nỗ lực và cam kết nhiều hơn để phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số tích cực trong thời gian qua. Xoay quanh 4 trụ cột chính của một doanh nghiệp, bao gồm khách hàng, sản phẩm, hoạt động và nhân viên, khung đưa ra các các mức tiếp cận ứng dụng nghiệp vụ từ đơn giản tới nâng cao phù hợp với các giai đoạn chuyển đổi số của doanh nghiệp. Chuyển đổi số hướng tới mục tiêu tăng doanh thu, giảm chi phí và áp dụng mô hình kinh doanh mới, hiệu quả. Doanh nghiệp sẽ được sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số trên một hạ tầng số: Viễn thông - Hạ tầng điện toán đám mây - công nghệ 4.0 đảm bảo an ninh và an toàn mạng do VNPT cung cấp.