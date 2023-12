Vụ KĐT An Phú - An Khánh: Công ty HDTC thất hứa với khách hàng

Bà Võ Thị Liên (57 tuổi) là một trong những khách hàng mua nền đất của HDTC từ những năm 2000 cho biết, tập thể người dân vừa có buổi làm việc với đại diện công ty vào ngày 6/12/2023 nhưng không có kết quả. Phòng pháp chế của doanh nghiệp chỉ ghi nhận và trình lãnh đạo xem xét.

“Ông Đinh Chí Minh hẹn 30 ngày, nay sau 30 ngày lên không có như đã hẹn và cũng không có phản hồi”, người dân nêu ý kiến trong biên bản và yêu cầu ông Đinh Chí Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty HDTC sắp xếp cuộc họp vào ngày 12/12/2023 để giải quyết các nền đất tại Khu đô thị An Phú – An Khánh chưa bàn giao.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Đinh Chí Minh nói: “Tôi đang mệt!”. Về phía Công ty mẹ là Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn (Resco), Tổng Giám đốc Nguyễn Tương Minh cho biết đơn vị cũng từng có ý kiến với HDTC trên tinh thần thực hiện đúng các quy định pháp luật.

Dự án xây dựng Khu đô thị An Phú - An Khánh (Q.2 cũ, nay là TP.Thủ Đức) do HDTC làm chủ đầu tư bị Thanh tra TP.HCM xác định dính hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.

Vào tháng 8/2023, Văn phòng UBND TP.HCM ban hành văn bản kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi về kết quả thanh tra, yêu cầu HDTC phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các hợp đồng còn lại mà HDTC chuyển nhượng nền đất cho các hộ dân đúng pháp luật, có tình có lý, tránh kéo dài ảnh hưởng an ninh trật tự. Hạn chót là ngày 1/9/2023 nhưng đến nay việc này vẫn chưa hoàn tất.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM còn chỉ đạo, giao Thanh tra Thành phố chuyển hồ sơ về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH MTV HDTC (nay là Công ty Cổ phần HDTC) trong việc chuyển nhượng 10 lô đất bằng 9 hợp đồng tại KĐT An Phú – An Khánh sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP.HCM điều tra, làm rõ, xử lý.

Liên quan đến các sai phạm của Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn (Resco), cuối năm 2022, Công an TP.HCM có quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở nơi làm việc của hai Phó Tổng giám đốc Resco Hoàng Hải Đăng và Nguyễn Đình Phú về hành vi "vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí".

Trước đó, Công an TP.HCM cũng đã khởi tố 6 bị can trong vụ án và bắt tạm giam các ông Nguyễn Tín Trung - nguyên chủ tịch HĐTV và Nguyễn Phước Ngọc - nguyên Tổng giám đốc Resco, do các sai phạm liên quan đến các dự án thuộc mặt bằng 299/18 Lý Thường Kiệt và mặt bằng tại 682 Hồng Bàng (Q.11).

HDTC tiền thân là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Công ty mẹ là Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco). Năm 2015, UBND TP.HCM phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà do ông Đinh Trường Chinh làm Chủ tịch HĐQT. Nhà nước giữ lại 30% cổ phần do Resco nắm giữ.

Tháng 10/2023, ông Đinh Trường Chinh (49 tuổi) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại khu đất số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Trong vụ án này, ông Đinh Trường Chinh đứng vai trò là nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân. Công ty này cũng là nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hoá Công ty TNHH MTV HDTC vào năm 2015. Cùng bị khởi tố với ông Chinh là ông Huỳnh Thế Năng (64 tuổi) nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2). (Ông Năng mới đây đã bị bắt tạm giam).

Từ ngày 26/11/2023, Công ty HDTC đã cho toàn thể cán bộ, nhân viên tạm thời nghỉ không hưởng lương để chờ việc cho đến khi có thông báo mới. Doanh nghiệp này nêu lý do nguồn tài chính hiện tại vô cùng khó khăn, không có nguồn thu để chi trả cho cán bộ nhân viên.

Trong thông báo danh sách nợ thuế đợt 2/2023 của Cục thuế TP.HCM, HDTC nằm trong Top 5 với số tiền lên đến hơn 600 tỷ đồng.