Vụ tấn công tại Đắk Lắk: Đã tạm giữ hình sự 74 đối tượng

(Ngày Nay) - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đến nay, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 74 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều vũ khí, vật chứng; đồng thời, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Liên quan đến vụ các đối tượng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk làm 9 người chết, 2 người bị thương, ngày 20/6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đến nay, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 74 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều vũ khí, vật chứng; đồng thời, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã khẩn trương, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh để truy bắt bằng được các đối tượng đã gây ra vụ việc tại địa bàn huyện Cư Kuin để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đến nay, đơn vị đã giải cứu an toàn 3 con tin; mời làm việc 109 đối tượng liên quan (trong đó tạm giữ hình sự 74 đối tượng để phục vụ công tác điều tra); thu giữ nhiều vũ khí, phương tiện, vật chứng khác.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết thêm ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an đã kịp thời thực hiện các chế độ chính sách và tổ chức thăm viếng, chia buồn, động viên thân nhân các cán bộ xã, Công an xã hy sinh và người dân tử vong.

Hai cán bộ Công an bị trọng thương trong vụ tấn công đã được cứu chữa, sức khỏe dần ổn định. Đời sống nhân dân trở lại bình thường, bà con yên tâm làm ăn, sản xuất.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy cảm ơn sự giúp đỡ hết mình của nhân dân trong công tác điều tra, vây bắt các đối tượng liên quan đến vụ việc. Điều này khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; minh chứng rõ ràng cho sự tin tưởng và tình cảm của người dân dành cho lực lượng Công an; khẳng định thành trì vững chắc của thế trận lòng dân trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng trước các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.

Giám đốc Công an tỉnh cho rằng thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn. Lực lượng Công an tỉnh luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với tình cảm và sự tin tưởng của người dân dành cho lực lượng; dù trong hoàn cảnh khó khăn nào vẫn luôn quyết tâm giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.