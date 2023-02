WHO 'chạy đua với thời gian' để cứu trợ Syria sau thảm họa động đất

WHO đang tận dụng cơ hội do quyết định đình chỉ trừng phạt mang lại để thực hiện một số hoạt động mua sắm nhanh chóng nhằm hồi sinh các dịch vụ y tế của Syria. Phát biểu họp báo tại thành phố Gaziantep, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi trở về từ miền Bắc Syria, Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO Rick Brennan chia sẻ: “Hiện nay, WHO đang hành động rất nhanh chóng, cùng với các đối tác của chúng tôi, để tận dụng cơ hội tạm dừng các biện pháp trừng phạt. Chúng tôi đã bắt đầu đặt hàng thiết bị và vật tư, đồng thời phối hợp với các đối tác của Liên hợp quốc trong cách tiếp cận chung để tận dụng khoảng thời gian này”. Theo ông, thuốc men và vaccine, các thiết bị quan trọng như máy chụp X-quang và dụng cụ phẫu thuật đều là những thứ hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Theo WHO, trận động đất có độ lớn 7,8 hôm 6/2 đã cướp đi sinh mạng của hơn 42.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 3.600 nạn nhân ở Syria, cũng như khiến hơn 125.000 người bị thương. Thống kê của WHO cho thấy 7 bệnh viện và 145 cơ sở y tế ở Syria đã bị hư hại, phần lớn trong số đó nằm ở khu vực Tây Bắc nước này.

Syria đã và đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề do các biện pháp trừng phạt kinh tế suốt một thập kỷ qua. Mặc dù những biện pháp này không nhằm mục đích cản trở công tác viện trợ, song một số ý kiến cho rằng đây là nguyên nhân khiến hoạt động viện trợ bị chậm trễ sau trận động đất kinh hoàng. Do đó, Mỹ đã tạm thời dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu trợ.