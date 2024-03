Mực nước các trạm nội đồng trên địa bàn tỉnh cũng thấp hơn cùng kỳ năm 2023 từ 20 - 35 cm và thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 10 cm. Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp trong những ngày tới.

Dự báo trong tháng 3/2024, độ mặn cao nhất có khả năng xuất hiện vào đợt triều từ ngày 13 - 16/3. Trên sông Cái Bé, độ mặn 4‰, xâm nhập sâu khoảng 22 km (xã Minh Hòa, huyện Châu Thành), độ mặn 1,0‰ xâm nhập sâu khoảng 26 km (xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng). Trên sông Cái Lớn, độ mặn 4‰ xâm nhập sâu khoảng 50 km (xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao), độ mặn 1‰ xâm nhập sâu khoảng 54 km, cách cầu Cái Tư (Gò Quao) 1 km về phía hạ lưu.

Tiếp đến, tại các trạm Xẻo Rô (An Biên), cách cửa sông Cái Lớn 7 km, độ mặn khoảng 25‰; phà Thủy Liễu (Gò Quao), cách cửa sông Cái Lớn 28 km, độ mặn khoảng 12‰; Gò Quao, cách cửa sông Cái Lớn 35 km, độ mặn khoảng 10‰; Ngã ba Đình, cách cửa sông Cái Ba Đình 45 km, độ mặn 9,0‰; An Ninh, cách cửa sông Cái Bé 8 km, độ mặn khoảng 16‰…

Trước tình hình xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, tỉnh Kiên Giang yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chuẩn bị các điều kiện vận hành Cống - Âu thuyền Vàm Bà Lịch (Châu Thành) để kiểm soát mặn, đảm bảo điều tiết nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Ông Lê Quốc Việt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị phối hợp với các cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực, tỉnh Kiên Giang và các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng, thủy văn nhằm kịp thời thông báo tình hình mặn, diễn biến mực nước cho các ngành, địa phương và nhân dân biết để chủ động trong sản xuất và sinh hoạt.

Cùng đó, Chi cục Thủy lợi chủ động vận hành có hiệu quả hệ thống cống trên địa bàn tỉnh và phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam vận hành các cống Cái Lớn, Cái Bé và Xẻo Rô đảm bảo an toàn cho sản xuất; thường xuyên kiểm tra hệ thống cống trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện sớm các sự cố rò rỉ mặn để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Tiếp đến, các huyện, thành phố của tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động người dân kiểm tra chất lượng nước trước khi bơm tưới, tích trữ sử dụng nguồn nước một cách khoa học, tiết kiệm, hợp lý; kịp thời thông báo, hướng dẫn người dân trong khu vực bị nhiễm mặn biết, chủ động sản xuất, không lấy nước từ các kênh bị nhiễm mặn để dự trữ, tưới; thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo nhanh về tình hình nguồn nước, ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và kết quả triển khai thực hiện ứng phó hạn mặn...

Ngoài ra, tỉnh yêu cầu huyện U Minh Thượng theo dõi chặt chẽ tình hình sụt giảm mực nước kênh đê bao ngoài và các kênh nội đồng, phát hiện và xử lý kịp thời tình huống sụt lún, sạt lở đê bao có thể xảy ra, để hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại cho sản xuất và cơ sở hạ tầng. Mặt khác, đề nghị huyện Châu Thành theo dõi chặt chẽ tình hình xâm nhập mặn tại Vàm Bà Lịch dẫn vào kênh Ông Hiển và báo cáo nhanh về tỉnh để kịp thời ứng phó.

Từ đầu mùa khô đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại do hạn mặn gây ra. Tuy nhiên, các địa bàn có xâm nhập mặn, gồm U Minh Thượng và Hòn Đất. Tại huyện U Minh Thượng, khu vực vùng đệm U Minh Thượng thuộc xã Minh Thuận và xã An Minh Bắc, xâm mặn tăng cao bất thường ở khu vực các kênh 15, 16, 17A, 17B, độ mặn tầng đáy ở mức từ 2,0 ÷ 14,5‰.

Nguyên nhân nhiễm mặn do ảnh hưởng nước biển dâng, mặn tăng cao trong những ngày gần đây; mực nước trong kênh đê bao ngoài hạ thấp nhanh do người dân bơm trữ phục vụ sản xuất, sinh hoạt; thời tiết không mưa, nắng nóng nên lượng nước bốc hơi nhanh, mặn thẩm thấu từ bên ngoài vào kênh đê bao; nhiều hộ dân xã Đông Hưng B (An Minh) xã Minh Thuận (U Minh Thượng) đặt ống bọng xuyên qua tuyến đê bao ngoài… Trên địa bàn xã Minh Thuận (khu vực kênh 12, kênh 13) năm 2023 phát hiện 14 hộ dân khoan giếng lấy nước mặn nuôi tôm và qua kiểm tra vào cuối tháng 02/2024, có 10 hộ đã trám lắp, còn lại 4 hộ vẫn chưa thực hiện gây xâm nhiễm mặn.

Tại huyện Hòn Đất, sản xuất lúa của các xã, thị trấn ven biển đang trong giai đoạn trỗ - chín. Độ mặn ven biển tăng cao từ giữa tháng 2/2024 đến nay do triều cường, kết hợp nước biển dâng làm cho khu vực cống 282, cống 287, cống Tám Nguyên thuộc 2 xã Lình Huỳnh và Bình Sơn, từ cống vào phía nội đồng từ 100 - 300 m có độ mặn từ 1,0 ÷ 2,0‰. Chi cục Thủy lợi tỉnh đã điều chỉnh kế hoạch vận hành mở một chiều ra biển đối với các cống khu vực này, khắc phục được tình hình nhiễm mặn cục bộ, đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất an toàn.

Ngoài ra, từ đầu mùa khô đến nay, tình hình nguồn nước cung cấp đầu vào cho các nhà máy nước, các trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh và hoạt động cung cấp nước sạch cho người dân cơ bản ổn định. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, duy tu, sửa chữa các công trình cấp nước vùng nông thôn, biên giới, biển đảo, hỗ trợ bồn nhựa trữ nước cho nhân dân vùng ven biển để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô.