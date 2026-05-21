Xây dựng đường biên giới hòa bình, phát triển kinh tế cửa khẩu

(Ngày Nay) - Công tác đối ngoại biên phòng tại tỉnh Lào Cai những năm qua được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới và phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới ở khu vực giáp biên. Lực lượng Biên phòng Lào Cai đã tổ chức hơn 300 lượt tuần tra liên hợp, duy trì hiệu quả cơ chế hội đàm định kỳ và đột xuất, quản lý chặt chẽ đường biên, cột mốc, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh...

Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai thông tin, đối ngoại biên phòng là một nội dung quan trọng trong đối ngoại quốc phòng. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã duy trì hợp tác thường xuyên với lực lượng quản lý biên giới nước bạn trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm và kiểm soát xuất nhập cảnh. Năm 2025, hai bên đã phối hợp tổ chức diễn tập đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới cửa khẩu, góp phần nâng cao khả năng phối hợp xử lý tình huống. Một điểm nổi bật là triển khai hiệu quả các mô hình “Sứ giả hữu nghị”, “Cán bộ cửa khẩu tiêu biểu”, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng hai bên, xây dựng hình ảnh người lính biên phòng thân thiện, gần gũi. Công tác đối ngoại còn lan tỏa đến chính quyền địa phương và người dân hai bên biên giới. Các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nghĩa cụm dân cư giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự. Ở nhiều địa bàn, người dân đã chủ động phối hợp với lực lượng biên phòng trong việc phát hiện các dấu hiệu vi phạm, góp phần tạo nên “thế trận lòng dân” vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc. Những dấu ấn trong công tác đối ngoại biên phòng tại Lào Cai đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Đây cũng là tiền đề để tỉnh phát triển kinh tế cửa khẩu, thúc đẩy giao thương, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới. Từ cửa khẩu quốc tế sôi động đến những bản làng vùng cao xa xôi, hình ảnh người lính biên phòng vẫn ngày đêm bám biên, giữ mốc. Họ còn là những “sứ giả hòa bình”, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, công tác đối ngoại được triển khai chủ động, đi vào chiều sâu. Điểm nổi bật là việc duy trì cơ chế thông tin liên lạc qua đường dây "nóng" với các lực lượng quản lý biên giới nước bạn như Trạm Hội ngộ hội đàm Hà Khẩu, Đại đội quản lý bảo vệ biên giới Hà Khẩu và Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu. Thượng tá Phan Đức Mạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, thông qua cơ chế đường dây nóng, đơn vị kịp thời trao đổi thông tin về hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu người và hàng hóa qua lại hai bên biên giới. Lực lượng hai bên nắm bắt tình hình cư dân biên giới, các loại tội phạm hoạt động tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt là tội phạm xuyên biên giới, xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu. Khi có vụ việc phát sinh, hai bên nhanh chóng trao đổi để phối hợp điều tra, xác minh, xử lý kịp thời, hạn chế phát sinh phức tạp, xây dựng lòng tin giữa lực lượng chức năng hai bên.

Còn tại Đồn biên phòng Pha Long, đơn vị đã 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, công tác đối ngoại gần gũi, đậm chất nhân văn. Cán bộ, chiến sĩ của Đồn đều đặn tổ chức tuần tra song phương cùng lực lượng nước bạn. Đây không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa lực lượng hai bên. Trung tá Trương Hồng Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pha Long chia sẻ, đơn vị định kì phối hợp với các lực lượng phía bạn tổ chức tuần tra liên hợp nhằm tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, xây dựng đoạn biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài. Đồn còn triển khai hiệu quả chương trình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Những buổi giao lưu văn hóa, thể thao, gặp gỡ thân tình giữa người dân hai bên đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao ý thức bảo vệ biên giới, tạo nền tảng vững chắc cho công tác đối ngoại nhân dân – yếu tố quan trọng trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Những cái bắt tay nơi cột mốc, cuộc hội đàm định kỳ, chuyến tuần tra song phương…trong suốt nhiều năm qua đã khắc họa hình ảnh đẹp, ý nghĩa của các chiến sỹ quân hàm xanh trong việc thực thi nhiệm vụ đối ngoại biên phòng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.