Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Triều Tiên đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ IX và Hội nghị nhân dân tối cao khóa XV; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội IX đề ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Thae Song và các đồng chí lãnh đạo Triều Tiên; đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Ri Sung Guk và tập thể Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Triều Tiên, nhất là đã phối hợp thu xếp thành công chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10/2025 và mới đây là chuyến thăm Triều Tiên của đồng chí Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bày tỏ vinh dự được đến chào Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Ri Sung Guk vui mừng báo cáo một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Triều Tiên gần đây và những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước; khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên trong việc mở rộng phát triển quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với định hướng, mong muốn chung của nhân dân hai nước đúng theo tinh thần thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm lịch sử tới Triều Tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10/2025.

Đại sứ Ri Sung Guk tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất định sẽ thực hiện thành công các mục tiêu đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ XIV, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả trong kỷ nguyên phát triển mới, phù hợp với nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả nhận thức chung và các thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, trọng tâm là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc thúc đẩy hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có trong đó có Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học - kỹ thuật; đồng thời, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân; tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Ri Sung Guk khẳng định sẽ nỗ lực hết sức đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên; mong muốn Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho công tác của Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam.