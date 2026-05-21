Cuba bãi bỏ kỳ thi tuyển sinh Đại học và kết thúc sớm năm học

(Ngày Nay) - Ngày 20/5, Bộ trưởng Giáo dục Cuba, Naima Ariatne Trujillo Barreto, đã công bố những biện pháp đặc biệt đối với hệ thống giáo dục Cuba trong bối cảnh khó khăn hiện nay, bao gồm việc bãi bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học và kết thúc sớm năm học 2025-2026 ở các cấp học.

Theo Bộ trưởng Trujillo Barreto, việc tuyển sinh đại học sẽ không còn phụ thuộc vào kỳ thi tuyển sinh, mà dựa trên điểm trung bình học tập mà học sinh tích lũy được trong các chương trình học trước đại học. Việc xếp lớp đại học sẽ được thực hiện bằng hệ thống hồ sơ đã được các thí sinh điền trước đó, đảm bảo có chỗ học cho tất cả mọi người, mặc dù việc xếp lớp cụ thể sẽ phụ thuộc vào thành tích và số lượng chỗ trống.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Walter Baluja García, cho biết có đủ chỗ cho hơn 32.000 học sinh dự bị đại học, phân bổ vào hơn một trăm chương trình cấp bằng, ngoài ra còn có hàng nghìn chỗ bổ sung thông qua các phương tiện hỗ trợ như các khóa học từ xa.

Các quan chức Cuba cũng thông báo, năm học sẽ kết thúc sớm, vào khoảng ngày 15 - 30/6 (sớm hơn 15 ngày so với thông lệ), mặc dù diễn ra dần dần và không có nghĩa là đóng cửa hoàn toàn các trung tâm giáo dục ngay lập tức. Các cơ sở giáo dục sẽ vẫn mở cửa cho các hoạt động bổ trợ, đánh giá và các quy trình thông tin.

Bộ trưởng Trujillo Barreto cho biết sự điều chỉnh này là do khó khăn về kết nối và vận chuyển, buộc nhà trường phải ưu tiên sinh viên năm cuối và sắp xếp lại lịch học.

Bà Trujillo Barreto cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh hệ thống giáo dục cho phù hợp với điều kiện của đất nước, ưu tiên hỗ trợ cho những học sinh dễ bị tổn thương và đảm bảo tính liên tục của quá trình giáo dục thông qua các mô hình học tập kết hợp trực tiếp và trực tuyến, và dựa vào cộng đồng.

Giáo dục Đại học là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vấn đề do tình trạng thiếu nhiên liệu gây ra. Hầu hết các trường đã chuyển sang mô hình giảng dạy và học tập kết hợp trực tiếp và trực tuyến.