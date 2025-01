Xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc phá kỷ lục 10 tỷ USD

(Ngày Nay) - Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết trong năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm của nước này đã tăng 20,6% so với năm 2023, đạt mức cao kỷ lục 10,2 tỷ USD.

Xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc đã đạt hơn 10 tỷ USD vào năm 2024, đánh dấu cột mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp làm đẹp của nước này.

Theo hãng tin Yonhap, trong thông báo ngày 6/1, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết trong năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm của nước này đã tăng 20,6% so với năm 2023, đạt mức cao kỷ lục 10,2 tỷ USD.

Kết quả này có được là nhờ sức hút ngày càng lớn của các sản phẩm văn hóa Hàn Quốc, chẳng hạn như K-pop và K-drama.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc lớn nhất, với giá trị mua hàng đạt 2,5 tỷ USD, tiếp theo là Mỹ với 1,9 tỷ USD và Nhật Bản với 1 tỷ USD.

Bộ trưởng An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, Oh Yu Kyoung, khẳng định chính phủ nước này sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác thương mại nhằm hỗ trợ các công ty trong nước duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu mỹ phẩm, đồng thời đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tại Mỹ và Trung Quốc.