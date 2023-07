8Wonder - Sân khấu đỉnh cao cho màn trình diễn thăng hoa của Charlie Puth

Vỡ òa cảm xúc với setlist “Charlie’s first Vietnam experience” - 8Wonder của Charlie Puth

Lựa chọn Charlie be quietđể bắt đầu kể câu chuyện âm nhạc và tình yêu của mình trước hơn 8.000 khán giả có mặt tại 8Wonder, ngôi sao 9x đã gây ấn tượng với cách mở đầu ấn tượng, phong cách âm nhạc độc đáo và giọng ca trời phú.

Trong bộ sưu tập “hit” đồ sộ của mình, Charlie Puth đã chọn ra 21 ca khúc sắp xếp theo mạch cảm xúc lúc thăng, lúc trầm với Attention, Stay, Left & right, Boy, Light Switch, We don’t talk any more, I don’t think I like her, That’s not how it works đến Loser, Done for me, How long,…Đây là những câu chuyện tình yêu được đúc kết từ chính những trải nghiệm và chiêm nghiệm của anh với những mối tình đã qua.

Điều đặc biệt là phần lớn ca khúc cũng thuộc setlist mà Charlie thể hiện trong tour diễn vòng quanh thế giới “Charlie’s Live Experience” đang “gây sốt” hiện nay. Khán giá tại Việt Nam đã có cơ hội thưởng thức sớm hơn so với các nước Châu Á nằm trong lịch trình world tour của anh. Trong đó, có những ca khúc anh đặc biệt dành tặng cho người hâm mộ tại sân khấu 8Wonder như We don’t talk anymore, Attention, One call away… khiến khán giả không ngừng phấn khích.

Đặc biệt, Charlie không ít lần làm khán giả ồ lên ngạc nhiên thích thú với các bản mashup, medley được kết nối với nhau một cách thú vị như No more drama – Forget you, We don’t talk anymore – I’m dreaming – I don’t wanna know, When you’re sad I’m sad - Trouble...

Xuyên suốt phần trình diễn của mình, Charlie Puth không khỏi bất ngờ và hạnh phúc khi mỗi ca khúc cất lên, phía dưới, hàng ngàn khán giả lại cùng anh hòa giọng. “Mặc dù vẫn còn dư âm của “jet lag” nhưng năng lượng và tình cảm của các bạn thực sự đã tiếp sức cho chúng tôi. Cảm ơn vì đã hòa giọng cùng chúng tôi!”, anh nói.

Giây phút xúc động nhất chương trình đối với cả Charlie Puth và hơn 8.000 khán giả chính là khi tất cả cùng hòa vang những lời ca đầy ý nghĩa của See you again - bài hát giúp tên tuổi Charlie Puth nổi danh toàn cầu và cũng lấy đi bao nước mắt của người hâm mộ. Bài hát thay cho lời chào tạm biệt của “Hoàng tử hát tình ca” cùng Charlie’s live band và lời hẹn sẽ sớm quay trở lại với người hâm mộ tại Việt Nam, đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ hàng ngàn khán giả theo dõi tại quảng trường Wonder Square.

Đặc biệt, đẳng cấp ngôi sao hàng đầu thế giới thể hiện ở khả năng hát “live” và chơi nhạc cụ tuyệt đỉnh khi có thể “cân” 21 bài liên tục trong gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ không ngừng nghỉ. Tuyệt vời hơn cả là giọng hát đầy biến hóa và đẳng cấp khi chuyển giọng từ những quãng trầm nồng ấm đến những nốt cao bằng giọng giả thanh, hay cách anh “chạy note” (vocal runs) một cách mượt mà. Nhiều khán giả đã phải thốt lên thán phục “Quá đỉnh”, “Hát live như nuốt đĩa”, “Lần đầu tiên được trực tiếp cảm nhận đẳng cấp âm nhạc quốc tế đỉnh cao như thế này.”

Sân khấu đỉnh cao 8Wonder - điểm hẹn âm nhạc của các ngôi sao hàng đầu quốc tế

Để chuyển tải được màn trình diễn tuyệt đỉnh của ngôi sao toàn cầu Charlie Puth và các nghệ sỹ Việt đến với hàng ngàn khán giả trong không gian âm nhạc rộng lớn của VinWonders Nha Trang, Ban tổ chức 8Wonder đã dày công chuẩn bị suốt 3 tháng trời để đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về âm thanh, ánh sáng và thiết kế concept sân khấu.

Lần đầu tiên ở Việt Nam có một sân khấu đẳng cấp tầm cỡ quốc tế về tiêu chuẩn âm thanh, ánh sáng, dù nghe trực tiếp hay trực tuyến qua livestream đều cho thấy rõ chất lượng đỉnh cao khiến nhiều người thán phục. “Quá đỉnh! Tôi đã từng xem nhiều sự kiện ca nhạc cũng như EDM nhưng phải nói rằng chất lượng âm thanh cũng như hiệu ứng ánh sáng của đại nhạc hội lần này rất “đã”, nhất là khi nghe trực tiếp tại sân khấu”, anh Quang Linh, một khán giả đến từ Hà Nội chia sẻ ngay tại sự kiện.

Theo giới chuyên môn, sự thành công của 8Wonder có sự góp công lớn của “cây cầu nối nghệ sĩ với người hâm mộ”, đó chính là hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng. Tất cả những yếu tố này tại 8Wonder đã được đầu tư “vượt chuẩn” so với bất kì đại nhạc hội nào tại Việt Nam trước đó, cho thấy quy mô và đẳng cấp của một sự kiện mang tầm quốc tế.

“Là ngôi sao hàng đầu thế giới, Charlie Puth đòi hỏi rất cao đối với ban tổ chức và chúng tôi đã cung cấp chất lượng dịch vụ cao hơn mọi sự kỳ vọng từ chất lượng âm thanh hay các yêu cầu khác”, ông Jurgen Peter Dorr, CEO của Vinpearl nói.

Một đạo diễn nổi tiếng, theo dõi 8Wonder tối 22/7 thừa nhận, với thành công của sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, 8Wonder đã đặt ra một tiêu chuẩn mà các đại nhạc hội đẳng cấp cần có, là hình mẫu cho các sự kiện âm nhạc tại Việt Nam. Theo vị này, ở 8Wonder, ông nhìn thấy những gì mang đặc trưng nhất của VinWonders – Vingroup – đó là luôn cam kết và hướng tới những sản phẩm chất lượng cao nhất, mang lại trải nghiệm xuất sắc nhất cho người dùng.

Từ 8Wonder, VinWonders – Vingroup đã chứng minh được đẳng cấp tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế, từ đó tạo được niềm tin đối với các ngôi sao hàng đầu thế giới như Charlie Puth.

“Sau Charlie Puth, chúng tôi đã có một danh sách các nghệ sỹ hạng A nổi tiếng quốc tế để chuẩn bị cho những sự kiện thường niên tương tự tại các điểm đến như Nha Trang, Phú Quốc. Ngay sau 8Wonder, chúng tôi sẽ ngay lập tức có chuyến công tác khảo sát điểm đến tiếp theo của VinWonders cho mùa 8Wonder thứ hai”, CEO của Vinpearl tiết lộ thêm.

Giới chuyên gia cho rằng, với thành công của 8Wonder mùa đầu tiên, Việt Nam sẽ sớm có mặt trên bản đồ World Tour của nhiều nghệ sĩ hàng đầu quốc tế, là điểm hẹn âm nhạc của khán giả yêu nhạc trên khắp thế giới. Đó sẽ là đòn bẩy để du lịch Việt được nhiều du khách thế giới biết tới và ngày càng phát triển.