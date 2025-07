Ác mộng Felicia City – Bài 2: Lời kêu cứu từ vùng đất “chết”

Tin vào những lời hứa hẹn "đổi đời" tại dự án Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ Mỹ Lệ (Felicia City), chị Lan đã liều lĩnh dốc cạn toàn bộ tiền tích góp, thậm chí vay mượn để sở hữu tới 10 nền đất, với tổng giá trị gần 6 tỷ đồng. Thế nhưng, thay vì một tương lai an cư lạc nghiệp, giờ đây chị chìm trong khoản nợ khổng lồ hơn 7 tỷ đồng và đứng trước nguy cơ mất trắng căn nhà duy nhất, như số phận của hàng trăm nạn nhân khác bị mắc kẹt trong dự án "ma" này.

Hàng trăm tỷ đồng đã đi đâu?

Để có đủ số tiền đặt mua, chị Lan đã phải vay thế chấp ngân hàng cùng với vay lãi ngoài, giờ đây đối mặt với việc bị ngân hàng khởi kiện ra tòa và chuẩn bị thu hồi nhà đang ở.

Chị Lan cũng tố cáo Công ty Mỹ Lệ vô lý khi tính phạt chậm nộp số tiền hơn 170 triệu đồng ngay trong thời gian dịch bệnh hoành hành, trong khi chính công trình thì rất chậm trễ và dự án thì đã bị đình chỉ hoạt động từ tháng 8/2022, nhưng chủ đầu tư không hề thông báo cho chị hay.

Nhiều nhà đầu tư, điển hình như ông Vũ Ngọc Trường, đã "xuống tiền" vào Felicia City từ khoảng đầu năm 2021 đến năm 2022, bị cuốn hút bởi các chiến dịch truyền thông rầm rộ. Ông Trường cũng như rất nhiều người mua khác, họ được tư vấn rằng, dự án chắc chắn "đầy đủ về pháp lý" và tuyệt đối tin tưởng vào uy tín "hơn 30 năm" của Công ty Mỹ Lệ tại Bình Phước.

Ngay như một giáo viên sắp nghỉ hưu, cô Nguyễn Thu Hương (Quận 3, TP.HCM), cũng đặt niềm tin tuyệt đối vì thấy Công ty Mỹ Lệ "làm ăn rất là tử tế, đàng hoàng, chủ đầu tư rất là uy tín" thông qua trang mạng của công ty và tư vấn nhiệt tình từ Thiên An Holdings.

Trong khi hàng trăm gia đình đang lao đao, một nghi vấn lớn đặt ra: số tiền hàng trăm tỷ đồng, chủ đầu tư đã thu từ khách hàng đang ở đâu? Theo một số nguồn tin, cơ sở hạ tầng mà Mỹ Lệ đã đầu tư cho dự án này trong khoảng 89 đến hơn 100 tỷ đồng, trong khi công ty cũng đã "ôm" từ khách hàng từ 400 đến 500 tỷ đồng (nếu nhẩm tính trung bình cho gần 1.500 đất nền, con số thu được xấp xỉ từ 700 đến hơn 1.000 tỷ đồng). Mặt khác, tài sản của bà Trần Thị Xuân Hiền (Giám đốc Công ty Mỹ Lệ) được cho là đang bị cầm cố ngân hàng và phát mãi, và công ty sản xuất điều này gần như là đã đóng cửa, tạm ngưng kinh doanh.

Khi các nạn nhân tìm đến Công ty Mỹ Lệ và Thiên An Holdings để tìm lời giải, họ chỉ nhận lại sự "đùn đẩy trách nhiệm cho nhau" trắng trợn và những lời hứa hẹn suông từ thời gian này sang thời gian khác mà không một cuộc họp giải quyết nào được tổ chức. Chị Nguyễn Thị Duyên bức xúc cho biết, “dù có trao đổi, nhưng các công ty cứ hẹn rồi thất hẹn mãi thôi”.

Giấc mơ an cư đã biến thành bi kịch ly tán, để lại hàng trăm gia đình trong tuyệt vọng, mất mát và câu hỏi nhức nhối về trách nhiệm của những kẻ đã vẽ ra viễn cảnh "đổi đời" nơi "vùng đất chết" Felicia City

Thiên An Holdings “phủi tay”

Cô Nga, một khách hàng lớn tuổi ngụ tại TP. Thủ Đức, không thể ngờ rằng chính niềm tin vào cháu ngoại N.L.Đ– một nhân viên cũ của Thiên An, lại đẩy gia đình cô vào cảnh khốn đốn. Với mong muốn có nơi an cư cho con cháu khi về già, cô Nga đã dốc gần 1,1 tỷ đồng tiền tiết kiệm để mua hai nền đất tại dự án Mỹ Lệ, thanh toán đúng hạn, thậm chí trước hạn để tránh bị phạt. Nhưng giờ đây, miếng đất trống hứa hẹn tương lai đó đang trở thành nỗi ám ảnh khi những lời hứa hẹn của Thiên An thì bay biến, còn chủ đầu tư thì "bặt vô âm tín".

Còn với những người từng là "người nhà" của Thiên An, diễn biến cũng không khác là bao. Anh M.T, một cựu nhân viên của Thiên An Holdings, cũng là một người mua đã "xuống tiền" vào dự án Mỹ Lệ ngay từ những ngày đầu triển khai. Anh T., cùng rất nhiều đồng nghiệp khác, đã đặt trọn niềm tin vào những lời quảng bá rầm rộ, những cam kết "pháp lý đầy đủ, uy tín" từ chính chủ tịch công ty – ông Nguyễn Văn Thông.

"Thiên An đã quảng bá dự án rất mạnh mẽ thông qua báo chí, truyền thông, chủ tịch công ty (anh Thông) luôn khẳng định dự án có đầy đủ pháp lý, uy tín", anh T. bức xúc kể lại.

Chính sự trấn an từ ban lãnh đạo đã khiến không ít nhân viên vừa là người bán, vừa là người mua, và rồi giới thiệu dự án cho cả người thân, bạn bè. Để rồi, khi dự án bị thu hồi một cách khó hiểu sau khi đã được phê duyệt đầy đủ, họ – những người đã từng đứng mũi chịu sào, giờ lại là những người phải hứng chịu "cú lừa kép": vừa mất tiền, vừa mất uy tín với chính khách hàng mình đã mang về.

"Câu giờ"

Những gì Thiên An Holdings thể hiện trong thời gian gần đây chỉ cho thấy một kịch bản "chối bỏ trách nhiệm" được dàn dựng khéo léo. Sau khi thu 80% giá trị hợp đồng từ khách hàng, công ty bất ngờ ngưng thu tiền với lý do là để "chuẩn bị xây dựng cơ sở hạ tầng" hoặc "chờ ra sổ". Cô Nga gọi đây là "cách lấp liếm của công ty để kéo dài thời gian, lợi dụng tâm lý của khách hàng muốn giãn tiến độ đóng tiền trong thời điểm khó khăn sau dịch".

Đáng nói hơn, ngay cả khi dự án đã có quyết định thu hồi đất, Thiên An vẫn không hề thông báo cho khách hàng, thậm chí vẫn "cho sang tên hợp đồng" – một hành vi mà cô Nga tố cáo là "cố tình để tiếp tục thu tiền". Anh T., một nhân viên đã nghỉ việc vì quá bức xúc, cũng tiết lộ, trong khi thông báo ngưng thu tiền từ khách hàng cũ, Thiên An lại "vẫn tiếp tục bán mới cho các khách hàng khác với giá cao hơn, đặc biệt là ở khu ngoài, giáp mặt đường chính.

Nghi vấn lớn đặt ra là liệu Thiên An đã biết về việc thanh tra nhưng vẫn cố tình bán để "vơ vét" thêm tiền trước khi mọi chuyện vỡ lở?

Trong các buổi họp "giải quyết vấn đề", thái độ của chủ đầu tư (bà Hiền, giám đốc Mỹ Lệ) được nhiều người mua mô tả là "rất không hợp tác", "không đúng mực" và "không đưa ra giải pháp nào cho người mua". Thậm chí, theo cô Nga, công ty còn cố tình gửi thông báo hẹn gặp riêng từng người thay vì thông báo công khai, nhằm mục đích chia nhỏ để xử lý. Đây là chiến thuật quen thuộc của những doanh nghiệp muốn né tránh trách nhiệm tập thể, làm suy yếu tiếng nói của nạn nhân.

Về mặt tài chính, Mỹ Lệ tuyên bố đã chi 30% số tiền thu được cho Thiên An. Tuy nhiên, Thiên An lại khẳng định mình chỉ là "đơn vị được ủy quyền nhận tiền giùm và không có nghĩa vụ tài chính trong việc hoàn trả tiền, vì toàn bộ tiền đều được chuyển về Mỹ Lệ". Cách biện minh này của Thiên An Holdings đang khiến nhiều khách hàng đặt câu hỏi: Nếu không có nghĩa vụ tài chính, vậy vai trò của một "đơn vị phát triển dự án" như Thiên An là gì? Phải chăng họ chỉ đứng ra "dụ dỗ" khách hàng, thu tiền và sau đó "phủi tay" khi dự án đổ vỡ? Anh T., nhấn mạnh rằng, dù là đơn vị ủy quyền, Thiên An vẫn "nên có động thái hỗ trợ khách hàng".

Việc chủ đầu tư sử dụng "hợp đồng đặt cọc và hứa chuyển nhượng" thay vì "hợp đồng mua bán" cũng là một dấu hiệu cho thấy Mỹ Lệ đang cố tình "lách luật", tự tạo một "vỏ bọc" pháp lý mập mờ để tránh ràng buộc trách nhiệm cao hơn. Các thông tin về pháp lý dự án, đặc biệt là việc chưa thông qua đấu thầu, đấu giá, đã bị "ẩn đi" một cách tinh vi, khiến cả khách hàng và nhân viên không thể tìm ra cho đến khi sự việc vỡ lở. Ngay cả thông tin về sổ đất cũng "không rõ ràng, luôn bị lấp liếm".

Ông Nguyễn Văn Thông, chủ tịch Thiên An Holdings, dù liên tục "trấn an nhân viên và khách hàng rằng dự án sẽ lấy lại được và sẽ hỗ trợ khách hàng đòi lại tiền nếu không được", nhưng trên thực tế, "không có sự hỗ trợ cụ thể nào". Thậm chí, công ty còn bị tố "không hỗ trợ xe cho những khách hàng gay gắt đòi tiền". Điều này cho thấy sự bất nhất giữa lời nói và hành động của ban lãnh đạo, đẩy những người từng đặt niềm tin vào họ vào hoàn cảnh vô vọng.

Với tổng số tiền ước tính khoảng 350 tỷ đồng từ khoảng 500 khách hàng đã được Mỹ Lệ thu qua Thiên An, theo một số nguồn thẩm định giá trị đầu tư chỉ mới khoảng 80-90 tỷ đồng, đó là chi phí xây dựng hạ tầng, câu hỏi lớn vẫn đang treo lơ lửng: số tiền khổng lồ chênh lệch đã đi đâu và được sử dụng vào mục đích gì?

Sau những lùm xùm về dự án Mỹ Lệ, giờ đây câu chuyện không chỉ dừng lại ở những khách hàng "ngây thơ" mà còn phơi bày sự "mắc kẹt" đau đớn của chính những nhân viên Công ty Thiên An Holdings – những người đã từng tin tưởng, dốc vốn và đưa cả người thân, khách hàng của mình vào "cái bẫy" mang tên "đất nền tiềm năng". Trong khi hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư đang "mất trắng", Thiên An Holdings với vị chủ tịch Nguyễn Văn Thông đang thể hiện rõ sự chối bỏ trách nhiệm, đẩy rủi ro về phía khách hàng và chỉ loay hoay tìm cách "câu giờ".

Ngày Nay sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vụ việc này.