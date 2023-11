Agribank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2023

(Ngày Nay) - Ngày 10/11, nguồn tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi tống đạt các quyết định, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật.