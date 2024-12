Tập đoàn Sev.en Global Investments công bố kế hoạch đầu tư chiến lược tại Việt Nam

(Ngày Nay) -Tập đoàn Sev.en Global Investments (Se.ven GI), nhà đầu tư quốc tế danh tiếng đến từ Cộng hòa Séc (CH Séc) vừa tổ chức họp báo tại Đại sứ quán CH Séc tại Hà Nội để kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa CH Séc và Việt Nam.

Trong hơn bảy thập kỷ qua, CH Séc và Việt Nam đã thiết lập nền tảng quan hệ vững chắc trên tinh thần tôn trọng và hợp tác hữu nghị trong nhiều lĩnh vực. Là một trong các quốc gia xác lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam, CH Séc giữ vai trò to lớn trong việc thúc đẩy hội nhập sâu rộng về ngoại giao và kinh tế với Việt Nam. Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán CH Séc, sự kiện này là minh chứng cho việc ngoại giao gắn kết sẽ tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển chung, góp phần xây dựng tương lai tươi sáng hơn cho cả hai quốc gia.

“Việt Nam là đối tác quan trọng với CH Séc và là một thị trường tiềm năng tại khu vực Đông Nam Á. Cột mốc kỷ niệm quan hệ ngoại giao 75 năm sẽ là cơ hội để hai quốc gia tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác song phương về kinh tế, thương mại và thu hút nguồn đầu tư từ CH Séc vào Việt Nam.” – Ông Hynek Kmoníček, Đại sứ CH Séc tại Việt Nam chia sẻ.

Sự kiện này cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong việc tăng cường quan hệ giữa CH Séc và Việt Nam khi Sev.en GI công bố các kế hoạch đầu tư chiến lược vào Việt Nam trong thời gian tới. Là một nhà đầu tư toàn cầu với chuyên môn hoạt động đa ngành nghề, Sev.en GI đã mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh trong khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ và Úc. Hiện nay, tập đoàn đang hướng tới mở rộng hoạt động sang khu vực Châu Á, trong đó Việt Nam là thị trường tiềm năng trọng điểm nhờ mối quan hệ kinh tế vững mạnh giữa hai quốc gia. Sev.en GI cam kết đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, thông qua các khoản đầu tư quy mô lớn và dài hạn.

“Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn triển khai một dự án đầu tư với quy mô lớn nhất từ CH Séc, đồng thời cũng là khoản đầu tư về năng lượng lớn nhất từ Châu Âu, vào thị trường Việt Nam. Sev.en GI là một Tập đoàn đầu tư có kinh nghiệm và đầy trách nhiệm trong lĩnh vực sản xuất điện, đảm bảo ổn định và an toàn năng lượng cho các khu vực mà chúng tôi tới đầu tư. Bên cạnh đó, chúng tôi coi con người và nhân lực là tài sản quan trọng nhất của tập đoàn, bởi vậy chúng tôi luôn hướng tới việc tạo ra việc làm ổn định và an toàn cho người lao động của chúng tôi.” – ông Gabriel Staněk, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Sev.en GI.

Bên cạnh việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao và phát triển kinh tế, sự kiện cũng là dịp để giao lưu chia sẻ văn hóa giữa hai quốc gia với trận bóng đá giao hữu giữa câu lạc bộ Slavia Praha và câu lạc bộ Công an Hà Nội diễn ra vào tối cùng ngày tại sân vận động Hàng Đẫy. Slavia Praha là một trong những câu lạc bộ thể thao lâu đời và được yêu thích nhất tại Cộng hòa Séc, thuộc sở hữu của ông Pavel Tykač, ông cũng là chủ sở hữu cao nhất của Tập đoàn Sev.en GI. Trận bóng có sự góp mặt của các cầu thủ hàng đầu như Ivan Schranz, đồng vua phá lưới tại EURO 2024, cùng các cầu thủ chủ chốt từ Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trận đấu đã diễn ra thành công và sôi nổi trên tinh thần đoàn kết và hữu nghị giữa hai đội.

Thông qua chuỗi hoạt động bao gồm tổ chức trận bóng đá giao hữu, tài trợ cho sự kiện văn hóa nhân dịp Giáng sinh và hỗ trợ Làng trẻ em SOS Việt Nam, Sev.en GI khẳng định cam kết của mình đối với Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh mà còn trong việc xây dựng sự gắn kết ý nghĩa về văn hóa. Trận bóng giao hữu này là biểu tượng của sự đoàn kết, góp phần thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao song phương tốt đẹp giữa Việt Nam và CH Séc.