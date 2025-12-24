DNP Holding chính thức trở thành công ty con của Tasco

Tasco Investment, một thành viên của Tasco, vừa công bố thông tin sở hữu tổng cộng 72.522.667 cổ phiếu, tương đương 51,4% vốn điều lệ DNP Holding, trở thành Công ty mẹ của DNP Holding. Việc đầu tư và nắm quyền chi phối tại DNP Holding là bước đi chiến lược của Tasco Investment là đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu như nước sạch, năng lượng tái tạo, y tế, đồ gia dụng...

Việc đầu tư này nằm trong chiến lược tổng thể của Tasco, theo đó Tasco bên cạnh các trụ cột kinh doanh chính gồm: (1) Mobility (gồm dịch vụ ô tô, hạ tầng giao thông thông minh, dịch vụ phục vụ di chuyển thông qua Tasco Auto, VETC, Carpla…); (2) bảo hiểm (Tasco Insurance), thì Tasco còn là một Công ty đầu tư, thông qua (3) Tasco Investment để thực hiện các khoản đầu tư vào những ngành nghề thiết yếu, những lĩnh vực có tính đổi mới sáng tạo mang lại giá trị cho người dân Việt Nam.

Công ty Cổ phần Tasco (HNX: HUT) – doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng giao thông thông minh và dịch vụ ô tô. Trong đó, thành viên Tasco Auto hiện là nhà phân phối ô tô có thị phần lớn nhất thị trường Việt Nam với 13,7% thị phần (theo VAMA), sở hữu mạng lưới hơn 150 showroom trên toàn quốc và phân phối chính hãng 16 thương hiệu ô tô, bao gồm Lotus, Volvo, Lynk & Co, Zeekr, Geely, Toyota, Ford, Mitsubishi, Hyundai cùng nhiều thương hiệu khác. Tasco Auto có cổ đông chiến lược là Tập đoàn hàng đầu của Nhật - Mitsui.

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông thông minh, Tasco thông qua đơn vị thành viên VETC đang vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) với khoảng 75% thị phần, phục vụ khoảng 4 triệu khách hàng và xử lý trung bình 1,8 triệu giao dịch mỗi ngày. Với tầm nhìn trở thành đơn vị dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp di chuyển toàn diện, Tasco không ngừng mở rộng chuỗi giá trị, từ phân phối xe mới, xe đã qua sử dụng, dịch vụ bảo dưỡng – sửa chữa, đến các giải pháp tài chính và dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ thu phí với mục tiêu hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

DNP Holding là doanh nghiệp đầu tư hoạt động với các lĩnh vực chính là nước sạch và môi trường, vật liệu xây dựng, đồ gia dụng và bao bì. DNP sở hữu nhiều thương hiệu liên tục các năm là thương hiệu quốc gia gồm: Đồng Nai Plastics với sản phẩm ống nhựa và phụ kiện, CMC với gạch ốp lát Prato, gạch ốp lát CMC, ngói tráng men cao cấp CMC Galaxy và Tân Phú Việt Nam với thương hiệu gia dụng Inochi. Trong đó, DNP sở hữu DNP Water Công ty số một Việt Nam về đầu tư và giải pháp ngành nước, với Cổ đông là Samsung E&A, Công ty đầu tư sở hữu và vận hành hơn 30 nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch tại Việt Nam, đang hoạt động tại 11 tỉnh thành với nhiều công ty thành viên và công ty liên kết, với tổng công suất thiết kế đạt 1.000.000 m3/ngày đêm. Inochi là thương hiệu đồ gia dụng top 2 của Việt Nam, thuộc CTCP Tân Phú Việt Nam - Công ty con của DNP. DNP cũng là nhà sản xuất vật liệu hàng đầu Việt Nam với ống nhựa thương hiệu Nhựa Đồng Nai, Gạch CMC.

Thông qua việc tận dụng thế mạnh quản trị, nguồn lực tài chính và hệ sinh thái sẵn có, Tasco kỳ vọng sẽ cùng DNP Holding thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tạo ra giá trị dài hạn cho cổ đông, cộng đồng và xã hội.