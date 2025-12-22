“Ngày hội các Thiên Thần - Angels’ Fest” 2025: Chung tay vì trẻ tự kỷ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Hơn 100 em nhỏ đã cùng nhau vui chơi và đón nhận những món quà Giáng sinh trong không khí ấm áp của “Ngày hội các Thiên Thần - Angels’ Fest”. Đây là sự kiện mừng Giáng sinh và Năm mới do Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức tại Hà Nội ngày 20/12/2025.
Tiết mục văn nghệ độc đáo trong phần khai mạc chương trình.
Tiết mục văn nghệ độc đáo trong phần khai mạc chương trình.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm đa dạng như biểu diễn văn nghệ, vẽ tranh, tô màu, làm bánh kem, các trò chơi vận động và tương tác, sự kiện đã tạo điều kiện để các em nhỏ được thể hiện bản thân theo cách riêng.

Đồng thời, phụ huynh có thêm cơ hội kết nối, chia sẻ và tiếp cận những thông tin hữu ích trong hành trình đồng hành cùng con. Quan trọng hơn, ngày hội góp phần gửi đi thông điệp tích cực: mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được tôn trọng, yêu thương và có cơ hội hòa nhập bình đẳng.

"Ngày hội các Thiên Thần - Angels’ Fest" là một sự kiện thường niên, ý nghĩa do Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức nhằm tạo sân chơi, kết nối và lan tỏa yêu thương cho trẻ em tự kỷ cùng gia đình.

Angels’ Fest 2025 tại Hà Nội đã nhận được sự quan tâm và đồng hành của đội ngũ giáo viên, tình nguyện viên đến từ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, góp phần hỗ trợ chuyên môn và tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp cho trẻ em tự kỷ.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự chung tay của các đơn vị tài trợ là Tập đoàn ROX và Công ty Cổ phần Popplife, với tổng mức tài trợ 100 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được sử dụng cho các hoạt động chuyên môn, xây dựng không gian trải nghiệm an toàn, thân thiện và hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em tự kỷ, qua đó góp phần tạo nên một môi trường giàu tính nhân văn và khích lệ sự hòa nhập.

Bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Truyền thông và Marketing ROX Group cho biết, việc đồng hành cùng Ngày hội các Thiên Thần - Angels’ Fest nối dài chuỗi hoạt động vì cộng đồng ROX Share và thể hiện cam kết của Tập đoàn trong việc góp phần xây dựng một cộng đồng nhân văn, thấu hiểu và phát triển bền vững.

“Ngày hội các Thiên Thần - Angels’ Fest” 2025: Chung tay vì trẻ tự kỷ ảnh 1

Đại diện ROX Group nhận thư cảm ơn của Ban tổ chức sự kiện.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ, sự chung tay của các doanh nghiệp không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự sẻ chia trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa nhận thức tích cực và khích lệ cộng đồng cùng quan tâm nhiều hơn đến nhóm trẻ đặc biệt.

“Ngày hội các Thiên Thần - Angels’ Fest” được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho những hoạt động cộng đồng ý nghĩa trong thời gian tới, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và mở ra thêm nhiều cơ hội hòa nhập cho trẻ em tự kỷ.

“Ngày hội các Thiên Thần - Angels’ Fest” 2025: Chung tay vì trẻ tự kỷ ảnh 2

ROX Share là chuỗi hoạt động CSR được Tập đoàn ROX bền bỉ triển khai trong nhiều năm, nhằm đưa trách nhiệm xã hội trở thành một phần cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp. Thông qua hai nhánh hành động “Cùng em đến trường” hỗ trợ trẻ em khó khăn và “Chia sẻ yêu thương” giúp đỡ các hộ gia đình thu nhập thấp, người già, người bệnh…, ROX Share đã trở thành chiếc cầu nối đưa tinh thần sống đẹp lan tỏa từ nội bộ doanh nghiệp tới cộng đồng.

PV
“Ngày hội các Thiên Thần - Angels’ Fest” trẻ tự kỷ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ROX Group

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Kỳ tích sông Hồng: Khi doanh nghiệp lớn cùng tham gia kiến tạo tầm nhìn trăm năm
(Ngày Nay) - Vừa qua, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được chính thức khởi công. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi động cho một dự án hạ tầng – đô thị có ý nghĩa đặc biệt, mà còn cho thấy tầm nhìn phát triển dài hạn của Thủ đô Hà Nội trong việc tái cấu trúc không gian ven sông Hồng với sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược, điển hình như T&T Group.
Một góc triển lãm “Vòng tròn phương Đông”. Ảnh: TRÀ TRƯƠNG
Họa sĩ Phạm Duy Hoàng triển lãm lần đầu ở tuổi 60
(Ngày Nay) -Đời người đến tuổi 60 được gọi là hưởng thọ hay đã sống được một vòng “hoa giáp”. Họa sĩ Phạm Duy Hoàng đã lần đầu triển lãm cá nhân với tên gọi “Vòng tròn phương Đông” khi ông bước qua “lục thập hoa giáp” của kiếp người.