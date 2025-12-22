“Ngày hội các Thiên Thần - Angels’ Fest” 2025: Chung tay vì trẻ tự kỷ

(Ngày Nay) - Hơn 100 em nhỏ đã cùng nhau vui chơi và đón nhận những món quà Giáng sinh trong không khí ấm áp của “Ngày hội các Thiên Thần - Angels’ Fest”. Đây là sự kiện mừng Giáng sinh và Năm mới do Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức tại Hà Nội ngày 20/12/2025.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm đa dạng như biểu diễn văn nghệ, vẽ tranh, tô màu, làm bánh kem, các trò chơi vận động và tương tác, sự kiện đã tạo điều kiện để các em nhỏ được thể hiện bản thân theo cách riêng.

Đồng thời, phụ huynh có thêm cơ hội kết nối, chia sẻ và tiếp cận những thông tin hữu ích trong hành trình đồng hành cùng con. Quan trọng hơn, ngày hội góp phần gửi đi thông điệp tích cực: mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được tôn trọng, yêu thương và có cơ hội hòa nhập bình đẳng.

"Ngày hội các Thiên Thần - Angels’ Fest" là một sự kiện thường niên, ý nghĩa do Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức nhằm tạo sân chơi, kết nối và lan tỏa yêu thương cho trẻ em tự kỷ cùng gia đình.

Angels’ Fest 2025 tại Hà Nội đã nhận được sự quan tâm và đồng hành của đội ngũ giáo viên, tình nguyện viên đến từ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, góp phần hỗ trợ chuyên môn và tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp cho trẻ em tự kỷ.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự chung tay của các đơn vị tài trợ là Tập đoàn ROX và Công ty Cổ phần Popplife, với tổng mức tài trợ 100 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được sử dụng cho các hoạt động chuyên môn, xây dựng không gian trải nghiệm an toàn, thân thiện và hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em tự kỷ, qua đó góp phần tạo nên một môi trường giàu tính nhân văn và khích lệ sự hòa nhập.

Bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Truyền thông và Marketing ROX Group cho biết, việc đồng hành cùng Ngày hội các Thiên Thần - Angels’ Fest nối dài chuỗi hoạt động vì cộng đồng ROX Share và thể hiện cam kết của Tập đoàn trong việc góp phần xây dựng một cộng đồng nhân văn, thấu hiểu và phát triển bền vững.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ, sự chung tay của các doanh nghiệp không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự sẻ chia trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa nhận thức tích cực và khích lệ cộng đồng cùng quan tâm nhiều hơn đến nhóm trẻ đặc biệt.

“Ngày hội các Thiên Thần - Angels’ Fest” được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho những hoạt động cộng đồng ý nghĩa trong thời gian tới, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và mở ra thêm nhiều cơ hội hòa nhập cho trẻ em tự kỷ.

ROX Share là chuỗi hoạt động CSR được Tập đoàn ROX bền bỉ triển khai trong nhiều năm, nhằm đưa trách nhiệm xã hội trở thành một phần cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp. Thông qua hai nhánh hành động “Cùng em đến trường” hỗ trợ trẻ em khó khăn và “Chia sẻ yêu thương” giúp đỡ các hộ gia đình thu nhập thấp, người già, người bệnh…, ROX Share đã trở thành chiếc cầu nối đưa tinh thần sống đẹp lan tỏa từ nội bộ doanh nghiệp tới cộng đồng.