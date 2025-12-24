“Hệ sinh thái hàng không sẽ giúp Phú Quốc phát triển thành công”

(Ngày Nay) - Đó là những nhận định đáng chú ý của Centre for Aviation (CAPA) – nền tảng dữ liệu và phân tích chuyên sâu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hàng không – khi đánh giá triển vọng phát triển của Phú Quốc trong giai đoạn tới.

Theo CAPA, Phú Quốc đang sở hữu lợi thế hiếm có khi hình thành được một hệ sinh thái hàng không tương đối toàn diện, bao gồm Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được mở rộng và một hãng hàng không mang tên hòn đảo – Sun PhuQuoc Airways. Đây là mô hình mà không nhiều điểm đến du lịch trong khu vực và trên thế giới có thể đồng thời triển khai.

Trong nghiên cứu mới nhất công bố đầu tháng 12, CAPA cho rằng Phú Quốc không còn phát triển theo “quán tính tự nhiên” của một điểm đến biển đảo, mà đang bước vào giai đoạn tăng trưởng có chủ đích, dựa trên sự cộng hưởng giữa hạ tầng giao thông, hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng và vai trò dẫn dắt của các tập đoàn kinh tế tư nhân, tiêu biểu là Sun Group.

CAPA phân tích: “Sun Group – đơn vị vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – đã xây dựng một chiến lược nhằm đưa hòn đảo này trở thành điểm đến có tầm vóc tương tự Bali, Phuket hay Jeju. Chiến lược đó đang được hiện thực hóa thông qua việc ra mắt một hãng hàng không mang tên hòn đảo, chưa cạnh tranh trực tiếp với các đường bay quốc tế hiện hữu, mà tập trung tối ưu hóa lưu lượng khách từ các tuyến bay nội địa, tạo nền tảng để mở rộng mạng bay quốc tế trong giai đoạn tiếp theo.”

Bên cạnh định hướng chiến lược, CAPA cũng “hé lộ” tiến độ phát triển nhanh chóng của Sun PhuQuoc Airways. Theo kế hoạch, hãng sẽ nâng quy mô đội bay từ khoảng 8 tàu bay vào cuối năm 2025 lên xấp xỉ 100 chiếc vào năm 2030, trong đó có cả tàu bay thân rộng, đủ khả năng khai thác các đường bay liên lục địa. Song song với đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được nâng cấp để đạt công suất khoảng 20 triệu lượt khách/năm, không chỉ phục vụ APEC 2027 mà còn tạo dư địa tăng trưởng dài hạn cho du lịch quốc tế.

CAPA bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng của “cuộc chơi” này, đặc biệt nhấn mạnh mô hình kinh doanh tích hợp theo chiều ngang và chiều dọc của Sun Group. Nghiên cứu chỉ ra rằng tập đoàn đang kiểm soát đồng bộ chuỗi giá trị từ vận tải hàng không, lưu trú cao cấp đến các tổ hợp vui chơi – giải trí, đồng thời sở hữu thêm một hãng hàng không tư nhân phục vụ phân khúc khách hạng sang (private jet).

Sự đồng bộ đó tạo nên một vòng khép kín: du khách bay bằng Sun PhuQuoc Airways, lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao và trải nghiệm hệ sinh thái giải trí do Sun Group đầu tư. Theo CAPA, đây là cách tiếp cận giúp Phú Quốc giải quyết căn cơ “điểm nghẽn kết nối” – yếu tố then chốt quyết định sức bật của một điểm đến du lịch quốc tế. Những mô hình tương tự đã được các nước khác ở châu Âu và châu Mỹ áp dụng, và chúng đã chứng minh được sự thành công của mình.

Ngoài những lợi thế nội tại, CAPA cũng chỉ ra bối cảnh thuận lợi mang tính khu vực cho du lịch Việt Nam và Phú Quốc, khi hoạt động thương mại – du lịch tại Thái Lan, điểm đến cạnh tranh trực tiếp trong khu vực, đang có dấu hiệu suy giảm, mở ra cơ hội dịch chuyển dòng khách quốc tế.

Từ góc nhìn của CAPA, Phú Quốc đang đứng trước một bước ngoặt hiếm có trong lịch sử phát triển, khi chiến lược hàng không không còn là công cụ hỗ trợ, mà trở thành đòn bẩy trung tâm cho tăng trưởng du lịch. Nếu hệ sinh thái này được triển khai đúng tiến độ và vận hành hiệu quả, Phú Quốc hoàn toàn có cơ sở để vươn mình trở thành một trung tâm du lịch – nghỉ dưỡng – hàng không mới của khu vực, vượt những tên tuổi như Bali hay Phuket trong thập kỷ tới.