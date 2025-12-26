Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.

(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), quyết định trên được đưa ra trên cơ sở thống nhất cao giữa Liên đoàn và Huấn luyện viên Mai Đức Chung, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về sự ổn định, kế thừa và tính liên tục trong công tác huấn luyện, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển nữ quốc gia sẽ bước vào Vòng chung kết châu Á 2026 diễn ra đầu tháng 3/2026.

Hợp đồng đã ký giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2025. Ông Mai Đức Chung cũng tỏ ý muốn nghỉ công tác huấn luyện ngay sau khi kết thúc SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vừa qua.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam cần tiếp tục duy trì sự ổn định về chuyên môn, lối chơi và công tác quản lý đội tuyển nhằm bảo đảm quá trình chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường châu lục. Theo kế hoạch, trong tháng 1/2026, đội tuyển nữ sẽ tập trung và tập huấn tại Trung Quốc, dự kiến sẽ thi đấu 2 trận giao hữu. Tiếp đó, đội sẽ sang Australia, quốc gia đăng cai vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026 để tập huấn đợt hai và sẽ có thêm 1 trận giao hữu trước khi chính thức bước vào giải đấu.

Với quỹ thời gian chuẩn bị không dài thì việc Huấn luyện viên Mai Đức Chung, một người dày dạn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về bóng đá nữ Việt Nam cùng những đóng góp quan trọng trong suốt thời gian qua, được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đánh giá là nhân tố phù hợp nhất để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển trong giai đoạn có ý nghĩa then chốt này.

Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển đánh giá, việc Huấn luyện viên Mai Đức Chung đảm trách vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ quốc gia ở thời điểm này là lựa chọn phù hợp nhất, bảo đảm sự kế thừa về lực lượng, chiến thuật và định hướng phát triển, giúp đội tuyển nữ quốc gia phát huy tối đa những kết quả đã đạt được; đồng thời hướng tới mục tiêu thi đấu hiệu quả tại vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026.

Về phần mình, Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; đồng thời khẳng định sẽ cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị, quyết tâm thi đấu với phong độ cao nhất tại vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026 (thành tích của Asian Cup nữ 2026 sẽ được tính để xét suất châu Á tham dự World Cup nữ 2027).

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tin tưởng, với sự ổn định trên băng ghế huấn luyện cùng sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên; qua đó khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.