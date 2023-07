Ảnh hưởng cuộc đình công ở Hollywood với Liên hoan phim Locarno

Thông báo của ban tổ chức cho biết: “Một vài cá nhân được mời tham dự để nhận giải hoặc giới thiệu phim sẽ không tham dự Liên hoan”.

Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết diễn viên Riz Ahmed, người được biết tới với các bộ phim "Rogue One: A Star Wars Story" và "The night of", sẽ không tham dự sự kiện ở Thụy Sĩ. Trước đó, anh được mời để nhận giải Davide Campari Excellence và giới thiệu bộ phim ngắn của đạo diễn người Pháp Yann Mounir Demange. Một ngôi sao khác là Stellan Skarsgård cũng quyết định không nhận giải thưởng để bày tỏ sự ủng hộ cho cuộc đình công ở Hollywood.

Thông báo của ban tổ chức cho biết thêm: “Liên hoan phim Locarno nhận thấy cuộc đình công hiện nay là dấu hiệu của những bất ổn cho ngành điện ảnh hiện nay. Chúng tôi ủng hộ thảo luận mang tính xây dựng và tìm ra giải pháp sớm giữa các bên, cũng như tôn trọng quyết định của các khách mời”.

Trước đó, các diễn viên tại kinh đô điện ảnh Hollywood (Mỹ) thông báo họ sẽ cùng các nhà biên kịch tham gia vào đợt đình công quy mô lớn nhất trong 63 năm qua. Theo Hiệp hội Diễn viên màn ảnh (SAG-AFTRA), đại diện cho 160.000 nghệ sĩ biểu diễn bao gồm các ngôi sao hạng A, các cuộc đàm phán với giới chủ đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào liên quan đến lo ngại về vấn đề lương giảm và mối đe dọa liên quan trí tuệ nhân tạo (AI). Trưởng đoàn đàm phán của nghiệp đoàn Duncan Crabtree-Ireland cho biết hội đồng quốc gia của SAG-AFTRA đã nhất trí bỏ phiếu thông qua quyết định đình công nhằm phản đối các hãng phim và dịch vụ phát phim trực tuyến.