Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Vì nhân dân quên mình”

Chương trình do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc Phòng, Thành ủy TPHCM chỉ đạo; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân khu 7, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức và thực hiện với sự phối hợp của Công ty Tổ hợp Sản xuất truyền thông số Digital Media Hub, Công ty TNHH truyền thông và du lịch Tia Sáng.

Phát biểu tại buổi gặp báo chí và truyền thông, đại tá Trịnh Tùng Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh - truyền hình Quân đội, Tổng đạo diễn chương trình cho biết, các hoạt động của chương trình sẽ chính thức diễn ra vào các ngày 21 và 22/12/2024 tại đại lộ Nguyễn Huệ và Lê Lợi, quận 1, TPHCM.

Đại tá Trịnh Tùng Lâm nhấn mạnh rằng, các sự kiện là dấu ấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024). Theo đó, có nhiều sự kiện khác sẽ diễn ra trong trong khuôn khổ của chuỗi sự kiện, như giới thiệu và chiếu phim tài liệu, video clip đặc sắc kỷ niệm về 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đây là những nội dung được trình chiếu xuyên suốt trong 2 ngày 21 và 22/12/2024. Đặc biệt, các hoạt động còn được tổ chức bằng hình thức công nghệ số, tương tác trên hệ sinh thái truyền thông số thông qua cụm hệ thống màn hình led, quét mã QR code.

Chương trình dự kiến thu hút hơn 2.000 người tham gia và hơn 20.000 người xem trực tiếp tại hiện trường qua các hệ thống màn hình Led được bố trí xuyên suốt trên các tuyến đường trung tâm Nguyễn Huệ và Lê Lợi, quận 1, TPHCM; đồng thời sẽ tiếp cận hơn 10 triệu lượt xem và tương tác trên các hệ sinh thái truyền thông số.

Theo đạo diễn Ngọc Hiền, đây là chương trình Hòa nhạc và biểu diễn Nghệ thuật đặc sắc được tổ chức tại TPHCM trong dịp này. Các phần trình diễn được kết hợp hài hòa giữa những ca khúc cách mạng bất hủ được chuyển thể sản xuất theo phong cách hòa nhạc đương đại bán cổ điển (Symphony Orchestra), cùng các màn tái hiện sinh động những khoảnh khắc lịch sử hào hùng.

Chương trình Hòa nhạc và Biểu diễn nghệ thuật đặc biệt gồm 3 chương: “Tổ Quốc - Lý tưởng - Tình yêu đất nước “Vì nhân dân quên mình” (Những bản hùng ca tạo nên giá trị lịch sử trường tồn của QĐND Việt Nam)”; “Bài Ca Không Quên (Tri ân những đóng góp và hy sinh to lớn của chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; đồng thời tôn vinh những giá trị, sự hy sinh to lớn của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới)”; “Tiếp Bước (Khẳng định những giá trị trường tồn và khát vọng đổi mới vươn lên sánh vai cùng cường quốc năm châu của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc)”.

Tham gia biểu diễn có NSND Hạnh Thúy, ca sĩ Cẩm Vân, NSƯT Phạm Thế Vĩ, NSƯT Khánh Ngọc, ca sĩ Đức Tuấn, ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc, ca sĩ Phạm Trang, ca sĩ Viết Danh, nhóm MTV, nhóm 135, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền, dàn nhạc giao hưởng tại TPHCM, dàn hợp xướng Sài Gòn Choice, dàn nhạc Sài Gòn Winds, các ban nhạc đến từ Hà Nội… Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia trình diễn của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp (vũ đoàn ABC; vũ đoàn The Sun; vũ đoàn Alpha…), các chiến sĩ quân nhân, đoàn viên thanh niên, sinh viên...

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN), Đài Truyền hình TPHCM (HTV), tiếp sóng trên hệ thống Phát thanh và Truyền hình các địa phương trên cả nước và được truyền dẫn trực tuyến - livestream trên các hệ sinh thái truyền thông số.