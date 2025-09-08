Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 chính thức khép lại với concert thứ 8 tại TP.HCM

(Ngày Nay) - Đêm diễn cuối cùng của chuỗi Anh trai vượt ngàn chông gai concert 2024 chính thức khép tại TP.HCM vào ngày 7/9/2025. Xuyên suốt concert day 8, 33 anh tài đã cháy hết mình cùng hàng chục ngàn khán giả với setlist hơn 50 bài hát.

Sau hơn 500 ngày đồng hành cùng khán giả kể từ ngày công bố đến đêm diễn cuối cùng, chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 chính thức khép lại với một dấu ấn rực rỡ.

Trong đêm encore (day 8), gia tộc anh tài đã cùng khán giả sống trọn vẹn hơn 5 tiếng đồng hồ với hơn 50 ca khúc, khép lại chặng đường bằng cảm xúc trọn vẹn. Dù khởi đầu gặp mưa lớn, cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều “cháy” hết mình. Màn tái hiện ca khúc Hỏa ca – tiết mục đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của dàn nghệ sĩ đã đưa khán giả trở về những khoảnh khắc đầu tiên của chương trình, trở thành điểm nhấn đầy cảm xúc của đêm diễn.

Sân khấu lần này cũng được nâng cấp với thiết kế đa tầng, màn LED cong dài hơn 200m ôm trọn khán giả, cùng hệ thống ánh sáng hiện đại hạn chế tối đa điểm khuất tầm nhìn. Những yếu tố này biến concert trở thành một bữa tiệc thị giác – âm thanh mãn nhãn, liên tục đẩy cảm xúc người xem lên cao trào.

Không chỉ giữ trọn tinh thần từ những tiết mục quen thuộc (Có không giữ mất đừng tìm, Superstar, Bay…), concert day 8 còn mang đến nhiều kết hợp mới mẻ:

Nhà Cá lớn (Cường Seven, Tuấn Hưng, Soobin, Jun Phạm, Thanh Duy, Tự Long, Đăng Khôi, (S)Trọng Hiếu, Thành Trung) gây bất ngờ khi tái hiện giai điệu Nam Bộ với Ông xã em number one và Kệ – Nhắm mắt yêu luôn.

Nhà Chín muồi (S.T Sơn Thạch, BB Trần, Bùi Công Nam, Liên Bỉnh Phát, Kay Trần, Tăng Phúc, Thiên Minh, Neko Lê) mang đến sáng tác mới Lockdown.

Nhà Trẻ (Tiến Luật, Đinh Tiến Đạt, Binz, Rhymastic, Hà Lê, Quốc Thiên, Duy Khánh, Kiên Ứng, HuyR) làm mới bản hit Đi đu đưa đi.

Nhà Mứt gừng (Bằng Kiều, Trương Thế Vinh, Phan Đinh Tùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Trần Duy Nhất, Hồng Sơn) đem Trung thu lên sân khấu với loạt ca khúc thiếu nhi: Đội kèn tí hon, Chú cuội, Cây đa quán dốc, Tùng dinh.

Tại 2 đêm concert cuối, BTC quyết định làm mới chương Văn hóa với màn bằng tiết mục Sơn Thuỷ khúc - Thuận nước đẩy thuyền và kết hợp những ca khúc mang đặc trưng văn hoá của từng vùng miền như Dạ cổ hoài lang kết hợp với Đất phương Nam, Mưa trên phố Huế kết hợp với Nàng thơ xứ Huế, Đào liễu kết hợp Cây trúc xinh và Tình ca Tây Bắc kết hợp với Chiếc khăn piêu. Đặc biệt, ca khúc chủ đề của chương trình Gia đình Haha được vang lên để kết lại chương Văn hoá đặc biệt chỉ có 2 đêm encore của chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Cảm xúc của khán giá được đẩy lên "kịch trần" hơn bao giờ hết với “hiệu ứng Gai nước” (mưa nhân tạo) kết hợp cùng set EDM sôi động (Giàu sang, Gót hồng, Cao gót, Bống bống bang bang...). Khán giả như được sống lại những giây phút đặc biệt của mùa hè năm ấy, được “khiêu vũ dưới mưa”, tạo nên một không khí lễ hội âm nhạc "đỉnh nóc".

Hai ca khúc Lặng và Hỏa ca đã được chọn để khép lại toàn bộ chuỗi concert. Trong khoảnh khắc chia tay, 33 nghệ sĩ cùng MC Anh Tuấn không giấu nổi sự xúc động. Với cộng đồng fan “Gai con”, hành trình này đã để lại một kỷ niệm không thể thay thế.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 mong muốn tạo một không gian âm nhạc và văn hóa chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam, mở ra không gian kết nối giữa các thế hệ khán giả. Không chỉ dừng lại ở một sự kiện giải trí, concert còn kỳ vọng lan tỏa những thông điệp tích cực, trở thành nơi gìn giữ và tôn vinh nghệ thuật truyền thống Việt Nam trong một không gian âm nhạc hiện đại.

Với tầm vóc và dư âm để lại, chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 đã khẳng định vị thế trong bối cảnh công nghiệp giải trí Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ và sẵn sàng vươn ra quốc tế.