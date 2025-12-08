Áp thấp nhiệt đới hướng về phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới không thay đổi về hướng và cường độ, hướng về vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 7/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo đến 19 giờ ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15-20 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa); cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 9/12, áp thấp nhiệt đới trên đặc khu Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa); cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, từ sáng ngày 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.