Hệ thống y tế Anh phụ thuộc rất lớn vào bác sĩ nước ngoài

(Ngày Nay) - Hội đồng Y khoa Tổng quát (GMC) - cơ quan quản lý các bác sĩ hành nghề ở Anh - vừa công bố số liệu cho thấy số bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài hiện chiếm 42% lực lượng nhân viên y tế của Anh, cao hơn nhiều so với 15% ở Đức và 11% ở Pháp.
Tình trạng bác sĩ nước ngoài đổ về Anh, hiện vượt quá 20.000 người/năm, diễn ra trong bối cảnh sinh viên tốt nghiệp y khoa của nước này đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ thực tập sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, Anh cũng là quốc gia trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) có lực lượng nhân viên y tế phụ thuộc vào y tá nước ngoài cao, chiếm tới 23% tổng số nhân viên y tế, cao thứ 4 và gấp hơn 2 lần mức trung bình của OECD là 9%.

Để đào tạo một bác sĩ ở Anh ước tính sẽ phải tiêu tốn 160.000 bảng ngân sách. Tỷ lệ “chọi” để vào các trường y ở Anh là khoảng 3:1, trong khi đối với các bác sĩ trẻ ứng tuyển vào các vị trí đào tạo chuyên khoa, tỷ lệ này là 4:1.

Kể từ sau năm 2019, Anh đã chứng kiến làn sóng tuyển dụng nhân viên y tế từ các nước châu Phi và châu Á, dẫn đến tình trạng phụ thuộc vào nhân viên y tế nước ngoài của Hệ thống Y tế quốc gia (NHS). Để thay đổi điều này, Chính phủ Anh cam kết sẽ thúc đẩy “nhân tài trong nước” nhằm cải thiện nguồn nhân lực của NHS.

