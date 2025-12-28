LHQ: Lệnh ngừng bắn Thái Lan-Campuchia tạo điều kiện hướng tới hòa bình lâu dài

(Ngày Nay) - Liên hợp quốc (LHQ) và Liên minh châu Âu (EU) ngày 27/12 đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, coi đây là bước đi tích cực nhằm chấm dứt giao tranh và tạo điều kiện hướng tới hòa bình lâu dài.
LHQ: Lệnh ngừng bắn Thái Lan-Campuchia tạo điều kiện hướng tới hòa bình lâu dài

Theo người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký đánh giá lệnh ngừng bắn là một bước tiến quan trọng giúp giảm bớt đau khổ cho dân thường, chấm dứt các hành động xung đột hiện nay và tạo môi trường thuận lợi cho việc đạt được hòa bình bền vững.

Trong khi đó, Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk cũng bày tỏ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ mở đường cho các biện pháp xây dựng lòng tin và thúc đẩy hòa bình giữa hai nước Thái Lan và Campuchia. Trong thông báo trên mạng xã hội X, ông Turk nhấn mạnh các cộng đồng dân cư và người di cư bị ảnh hưởng cần được hỗ trợ đầy đủ để có thể trở về nhà an toàn.

Cùng ngày, EU kêu gọi Thái Lan và Campuchia thực hiện thỏa thuận ngừng bắn “một cách thiện chí”, đồng thời đánh giá cao vai trò tích cực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc thúc đẩy kết quả này.

Theo người phát ngôn EU Anouar El Anouni, liên minh sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ cần thiết nếu được yêu cầu.

Trước đó, trong một phát biểu trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, có hiệu lực từ trưa 27/12 theo giờ địa phương sau khi đại diện hai nước chính thức ký thỏa thuận trong buổi sáng sau nhiều ngày đàm phán trước đó.

Thái Lan Campuchia ngừng bắn

