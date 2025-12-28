UAV gây gián đoạn giao thông hàng không ở Đức

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Giao thông hàng không một lần nữa lại bị gián đoạn do thiết bị bay không người lái (UAV) không xác định tại Hanover, thuộc bang Lower Saxony (Niedersachsen) ở miền Bắc nước Đức.
UAV gây gián đoạn giao thông hàng không ở Đức

Theo người phát ngôn của sân bay Hanover, việc đóng cửa sân bay Hanover kéo dài từ 9h47 tối (giờ địa phương) ngày 26/12 đến 12h16 sáng ngày 27/12. Nguồn gốc của các UAV vẫn chưa được xác định. Bảy chuyến bay đã phải chuyển hướng do sân bay đóng cửa, bao gồm các chuyến bay đến Bremen, Düsseldorf và Frankfurt.

Các chuyến bay đến Frankfurt và Paris đã bị hủy, và hai chuyến bay không thể khởi hành do các chuyến trước đó không hạ cánh tại sân bay này ngày 27/12.

Tờ báo địa phương Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) đưa tin ít nhất 5 UAV đã được phát hiện. Theo bài báo, UAV đầu tiên được nhìn thấy ở độ cao khoảng 80 m gần sân bay và ít nhất 2 chiếc UAV đã tiếp cận sân bay Hanover một giờ sau đó.

Việc phát hiện UAV ngày càng làm gián đoạn giao thông tại các sân bay ở Đức và các khu vực khác của Trung và Bắc Âu trong những tháng gần đây.

Đầu tháng 10, Sân bay Munich (München) đã tạm dừng hoạt động không lưu khi thành phố tổ chức lễ hội bia Oktoberfest nổi tiếng thế giới. Tháng trước, Sân bay Berlin Brandenburg cũng đã tạm dừng các chuyến bay trong thời gian ngắn do phát hiện UAV.

Các nhà chức trách Đức cho biết nước này cũng đang phải đối phó với các cuộc tấn công mạng và âm mưu phá hoại gia tăng, mà họ nghi ngờ là một phần của chiến dịch tấn công hỗn hợp từ phía Nga.

Hôm 21/12, người đứng đầu cơ quan cảnh sát hình sự Đức (BKA), Holger Münch, nói với tờ báo Bild rằng đã có hơn 1.000 vụ phát hiện UAV khả nghi được ghi nhận trong năm 2025.

Ông cho biết các UAV này chủ yếu được phát hiện gần các cơ sở quân sự, sân bay và các cơ sở hạ tầng trọng yếu khác như cảng biển và các nhà máy sản xuất vũ khí.

Khi được hỏi liệu các vụ xâm nhập bằng UAV có thể do Nga gây ra hay không, ông Münch nói rằng BKA không thể xác định điều này với "độ chắc chắn 100%”.

PV
UAV Đức hàng không ảnh hưởng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Việt Nam - Lào thắt chặt hợp tác quản lý, phát triển biên giới
Việt Nam - Lào thắt chặt hợp tác quản lý, phát triển biên giới
(Ngày Nay) - Từ ngày 25 – 27/12, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Cuộc họp thường niên lần thứ 34 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào. Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam do ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, làm trưởng đoàn. Trưởng đoàn Lào là Thứ trưởng Ngoại giao Maythong Thammavongsa.
Hệ thống y tế Anh phụ thuộc rất lớn vào bác sĩ nước ngoài
Hệ thống y tế Anh phụ thuộc rất lớn vào bác sĩ nước ngoài
(Ngày Nay) - Hội đồng Y khoa Tổng quát (GMC) - cơ quan quản lý các bác sĩ hành nghề ở Anh - vừa công bố số liệu cho thấy số bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài hiện chiếm 42% lực lượng nhân viên y tế của Anh, cao hơn nhiều so với 15% ở Đức và 11% ở Pháp.
Phát hiện cơ chế giúp sinh vật “chịu nhiệt” sống sót trong môi trường khắc nghiệt
Phát hiện cơ chế giúp sinh vật “chịu nhiệt” sống sót trong môi trường khắc nghiệt
(Ngày Nay) -Tại Tel Aviv, các nhà khoa học tại Viện Khoa học Weizmann của Israel vừa đạt được bước đột phá trong nghiên cứu cho thấy những sinh vật ưa nhiệt độ cực cao (hyperthermophiles) có thể thay đổi hoàn toàn thành phần hóa học của mình tùy theo môi trường sống. Phát hiện này đi ngược lại quan niệm cho rằng các quá trình nền tảng bên trong ribosome là cố định và không thay đổi.
UAV gây gián đoạn giao thông hàng không ở Đức
UAV gây gián đoạn giao thông hàng không ở Đức
(Ngày Nay) - Giao thông hàng không một lần nữa lại bị gián đoạn do thiết bị bay không người lái (UAV) không xác định tại Hanover, thuộc bang Lower Saxony (Niedersachsen) ở miền Bắc nước Đức.
Đầu tư bất động sản Hoà Lạc hậu khởi công Metro số 5: Phân khúc nào dẫn sóng, lợi nhuận bền, thanh khoản cao?
Đầu tư bất động sản Hoà Lạc hậu khởi công Metro số 5: Phân khúc nào dẫn sóng, lợi nhuận bền, thanh khoản cao?
(Ngày Nay) - Nhà ở thực, bất động sản dòng tiền, giá trị kép, vừa để ở vừa sinh lời từ kinh doanh hoặc khai thác cho thuê, trong các khu đô thị mô hình TOD, tiện ích all in one sẽ là những sản phẩm mang lại lợi nhuận cao, ổn định, và bền vững cho các nhà đầu tư trung và dài hạn.