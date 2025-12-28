UAV gây gián đoạn giao thông hàng không ở Đức

(Ngày Nay) - Giao thông hàng không một lần nữa lại bị gián đoạn do thiết bị bay không người lái (UAV) không xác định tại Hanover, thuộc bang Lower Saxony (Niedersachsen) ở miền Bắc nước Đức.

Theo người phát ngôn của sân bay Hanover, việc đóng cửa sân bay Hanover kéo dài từ 9h47 tối (giờ địa phương) ngày 26/12 đến 12h16 sáng ngày 27/12. Nguồn gốc của các UAV vẫn chưa được xác định. Bảy chuyến bay đã phải chuyển hướng do sân bay đóng cửa, bao gồm các chuyến bay đến Bremen, Düsseldorf và Frankfurt.

Các chuyến bay đến Frankfurt và Paris đã bị hủy, và hai chuyến bay không thể khởi hành do các chuyến trước đó không hạ cánh tại sân bay này ngày 27/12.

Tờ báo địa phương Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) đưa tin ít nhất 5 UAV đã được phát hiện. Theo bài báo, UAV đầu tiên được nhìn thấy ở độ cao khoảng 80 m gần sân bay và ít nhất 2 chiếc UAV đã tiếp cận sân bay Hanover một giờ sau đó.

Việc phát hiện UAV ngày càng làm gián đoạn giao thông tại các sân bay ở Đức và các khu vực khác của Trung và Bắc Âu trong những tháng gần đây.

Đầu tháng 10, Sân bay Munich (München) đã tạm dừng hoạt động không lưu khi thành phố tổ chức lễ hội bia Oktoberfest nổi tiếng thế giới. Tháng trước, Sân bay Berlin Brandenburg cũng đã tạm dừng các chuyến bay trong thời gian ngắn do phát hiện UAV.

Các nhà chức trách Đức cho biết nước này cũng đang phải đối phó với các cuộc tấn công mạng và âm mưu phá hoại gia tăng, mà họ nghi ngờ là một phần của chiến dịch tấn công hỗn hợp từ phía Nga.

Hôm 21/12, người đứng đầu cơ quan cảnh sát hình sự Đức (BKA), Holger Münch, nói với tờ báo Bild rằng đã có hơn 1.000 vụ phát hiện UAV khả nghi được ghi nhận trong năm 2025.

Ông cho biết các UAV này chủ yếu được phát hiện gần các cơ sở quân sự, sân bay và các cơ sở hạ tầng trọng yếu khác như cảng biển và các nhà máy sản xuất vũ khí.

Khi được hỏi liệu các vụ xâm nhập bằng UAV có thể do Nga gây ra hay không, ông Münch nói rằng BKA không thể xác định điều này với "độ chắc chắn 100%”.