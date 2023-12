Australia khuyến cáo người dân về an toàn giao thông trong dịp Giáng sinh

Chính phủ Australia đã kêu gọi người dân đặc biệt chú ý đến vấn đề an toàn giao thông trong dịp Giáng sinh năm nay, khi số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông đường bộ đã tăng 6,3% trong năm 2023.

Dữ liệu mới từ Cục Kinh tế nghiên cứu cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải (BITRE) cho thấy số ca tử vong do tai nạn giao thông đường bộ ở Australia trong năm 2023 (tính đến ngày 30/11) là 1.253 ca – con số cao nhất trong 5 năm qua. Nam Australia là bang ghi nhận tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông tăng mạnh nhất, với mức tăng 61,4%, tiếp theo là bang New South Wales với mức tăng 23,8% và Victoria với mức tăng 14,5%.

Giám đốc điều hành Tổ chức An toàn dường bộ Australia, Russell White cho rằng số ca tử vong do tai nạn giao thông đường bộ gia tăng gần đây có thể tiếp tục kéo dài đến hết Giáng sinh do vẫn còn những trường hợp lái xe nguy hiểm và không tuân thủ luật giao thông, đặc biệt vào thời điểm mật độ giao thông tăng cao.

Theo ông White, sau đại dịch COVID-19, có sự thay đổi rõ rệt về thái độ tham gia giao thông của người dân, trong đó nhiều trường hợp có thói quen lái xe thiếu an toàn dẫn đến các vụ tai nạn. Ngoài ra, ông cũng cho rằng nguy cơ cháy rừng, bão và lũ lụt trong mùa Hè năm nay cũng có thể khiến điều kiện giao thông trở nên khó khăn và thiếu an toàn hơn.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Tổ chức An toàn Đường bộ Australia tin rằng với sự hiện diện của nhiều cảnh sát trên đường và việc áp dụng quy định nhân đôi điểm phạt ở một số bang trong thời gian nghỉ lễ sẽ giúp cải thiện tình trạng an toàn giao thông đường bộ.

Chính quyền New South Wales – bang đông dân nhất của Australia - đã công bố Kế hoạch hành động An toàn đường bộ 2026, trong đó đặt mục tiêu giảm 50% số ca tử vong và giảm 30% số ca bị thương nặng do tai nạn giao thông tại bang này đến năm 2030. Người phát ngôn của Bộ Giao thông vận tải bang New South Wales cho biết đã có hơn 349 trường hợp tử vong do tai nạn trên các con đường ở bang này trong năm 2023, nhiều hơn 79 trường hợp so với năm ngoái.